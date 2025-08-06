На Сонці сталося одразу три спалахи: коли Землю накриє потужна магнітна буря

Магнітна буря. / © Associated Press

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Сьогодні, 6 серпня, рівень магнітної активності буде досить низьким. Втім, протягом останніх 24 годин на Сонці сталися три потужні спалахи M-класу. Вони можуть спровокувати магнітну бурю.

Про це повідомляє ресурс Space.com .

Науковці наголошують, що це перший такий сплеск активності на Сонці за останні тижні. Спалахи сталися в активній ділянці, що якраз повернута в бік Землі. Відтак корональні випромінювання маси (CME) можуть цього тижня досягти нашої планети.

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Поки що жодних серйозних впливів космічної погоди не підтверджено. Втім, спалах M2.9, ймовірно, запустив слабку корональну масу (CME) у напрямку Землі. Дослідник полярних сяйв Вінсент Ледвіна зазначає, що з імовірністю 12% вночі 7 серпня відбудеться магнітна буря.

«Це вже другий корональний випромінювання, спрямований на Землю, з цього регіону, і потенційно може відбутися ще більше», — наголосив він.

Нагадаємо, медик розповів, як легше переносити магнітні бурі. Сонячна активність розхитує магнітне поле Землі, і відповідає наша нервова система. Людина може відчувати пульсацію у скронях, стає гіршим сон тощо.

Зокрема, медик радить приймати валер’яну, магне-В6, а за дві години до сну — жодних новин, телефонів і кави, краще пити ромашковий чай.