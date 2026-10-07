На Сонці стався потужний спалах: скільки балів буде магнітна буря 7 жовтня

Магнітна буря / © Associated Press

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Напередодні Сонце вибухнуло потужним спалахом, але наразі геомагнітні умови досить спокійні. Сьогодні, 7 жовтня, очікується магнітна буря з К-індексом 2,7 (зеленого рівня).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

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За даними науковців, швидкість сонячного вітру почала спадати. Хоч можливі короткочасні активні періоди, перш ніж повернуться переважно до спокійних умов.

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Втім, зранку 6 жовтня спостерігався викид корональної маси (CME), який виник поблизу центру диска. Ймовірно, цей спалах матиме спрямований на Землю компонент, а тому у наступні дні можлива сильна магнітна буря.

Магнітна буря 7 жовтня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця. У зоні ризику люди, які мають серцево-судинні захворювання, схильність до мігреней та головного болю, порушення сну, підвищену тривожність.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

дотримуватися режиму сну;

пити достатньо води;

уникати надмірних фізичних навантажень;

більше гуляти на свіжому повітрі;

обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

контролювати артеріальний тиск.

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