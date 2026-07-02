На світлині пляжу 1943 року помітили "людину зі смартфоном": у Мережі заговорили про мандрівника в часі (фото)

Фото ілюстративне / © pixabay.com

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Користувачі соцмереж активно обговорюють архівну фотографію британського пляжу часів Другої світової війни. Причиною стала постать чоловіка в центрі кадру, який, на думку багатьох, тримає в руках предмет, схожий на сучасний мобільний телефон.

Про це йдеться на Daily Star.

Світлину, зроблену у вересні 1943 року на пляжі Тован у графстві Корнуолл (Велика Британія), опублікував історик Стюарт Гамфріс. Саме після появи фото в мережі користувачі звернули увагу на незвичайну деталь.

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На знімку чоловік у темно-коричневому костюмі дивиться вниз на невеликий предмет у руках, що багатьом нагадав смартфон.

Дивна деталь на фото 1943 року здивувала користувачів Фото Daily Star.

Реакція Мережі

У коментарях одразу з’явилися жартівливі припущення про «мандрівника в часі».

«Це тільки мені здається, чи цей чоловік перевіряє телефон… у 1940-х?» — написав один із користувачів.

«Нарешті ми отримали докази того, що подорожі в часі реальні.»

Автор публікації не поділяє цієї версії. На його думку, чоловік, найімовірніше, просто скручував самокрутку.

«Думаю, цей чоловік просто крутить цигарку», — зазначив Стюарт Гамфріс.

Це не перший подібний випадок

Подібні «знахідки» на історичних фото виникають уже не вперше. У 2010 році широкий резонанс викликали кадри з додаткових матеріалів до німого фільму Чарлі Чапліна «Цирк» (1928), на яких жінка нібито розмовляє по мобільному телефону. Згодом висувалися версії, що це міг бути портативний слуховий апарат або інший пристрій того часу.

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Також прихильники теорій змови звертали увагу на картину Умберто Романо XVII століття, де один із персонажів тримає предмет, схожий на розкладний телефон, а генеральний директор Apple Тім Кук свого часу жартував, що побачив iPhone на картині голландського художника Пітера де Гоха, написаній понад 340 років тому.

Попри численні припущення, жодних доказів існування «мандрівників у часі» або сучасних гаджетів на історичних зображеннях немає. Експерти пояснюють такі випадки особливостями людського сприйняття, коли знайомі сучасні предмети вбачаються у старих фотографіях чи картинах.

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