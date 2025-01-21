На якому місці найкраще садити кабачки, щоб збирати урожай відрами

Якщо ви хочете у новому сезоні отримати гідний урожай кабачків, то радимо вибрати для них правильне місце.

Кабачки – одна з найпопулярніших овочевих культур, їх вирощують усі українські господарі. Що не дивно, адже овоч дуже смачний і вкрай корисний, з нього можна приготувати купу страв. А щоб зібрати максимально великий урожай кабачків, досвідчені господарі рекомендують вибирати для них правильне місце. Розповідаємо, де найкраще садити кабачки, щоб збирати урожай відрами.

Де найкраще вирощувати кабачки, щоб зібрати найбільший урожай

Досвідчені городники рекомендують вибирати для кабачків сонячне місце. Однак вкрай важливо, щоб їх захищала тінь, коли сонце найбільш пекуче, тому це може бути ділянка біля паркану, плодових дерев чи якихось господарських споруд.

Також варто враховувати те, що кабачки не люблять вітру й протягів, культура має бути захищеною.

Овоч погано росте на кислих ґрунтах, однак це можна виправити, розкисливши землю деревним помелом. Також треба уникати надмірно зволожених ділянок чи тих, де застоюється вода. Бо коренева система культури буде гнисти.

Якщо ви хочете вибрати правильну грядку для своїх кабачків, треба враховувати принцип сівозміну. Найкраще садити овочі після картоплі, капусти, буряку, моркви, цибулі, зелені та бобових.

Експерти не рекомендують садити біля кабачків інші рослини сімейства гарбузових – огірки, гарбузи, патисони, дині й кавуни, бо вони конкуруватимуть між собою за поживні речовини.

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