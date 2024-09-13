На якій олії найкраще смажити рибу, а яка може зіпсувати смак і користь страви

Іспанські вчені провели дослідження зміни корисних сполук у рибі під час смаження і встановили, яка олія найкраще підходить для приготування продукту.

Науковці довели, що вид олії безпосередньо впливає на зміни, які відбуваються в рибі під час смаження. Саме тому особливо важливим є етап вибору олії для приготування продукту. Оскільки вона може як збагатити смак риби, так і спровокувати утворення токсинів, які вкрай небезпечні для здоров’я. Розповідаємо, яка олія найкраща для смаження риби, бо вона зберігає всі корисні жирні кислоти і робить страву значно смачнішою.

Яка олія найкраща для смаження риби: дослідження вчених

У ході експерименту дослідники смажили рибу на оливковій та соняшниковій олії. Головний висновок, який зробили науковці під час приготування риби на соняшниковій олії був таким: у процесі смаження утворюються продукти окислення – альдегіди, частина яких є вкрай токсичною для організму людини.

Тоді як після смаження риби на оливковій олії та приготування продукту в мікрохвильовій печі альдегідів не було виявлено.

Тому вчені дійшли висновку, що вибір олії прямо впливає на користь смаженої риби. Також було встановлено, що під час смаження на соняшниковій олії риба втрачає більше поліненасичених жирних кислот, що впливає на погіршення її смакових властивостей.

Науковці наполягають на тому, що рибу краще смажити на оливковій олії, яка зберігає харчову цінність та поживність продукту. А також не завдає шкоди організму, так як під час смаження не утворює токсинів. Для запікання вчені рекомендують теж використовувати оливкову олію, яка надасть страві більш насиченого смаку і збагатить корисними речовинами.

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