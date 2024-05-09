На якому поверсі жити найкраще: ви будете здивовані й навіть захочете переїхати

Напевно, багатьом відомо, що люди, коли купують собі житло в багатоповерхівках, не хочуть жити на першому та останньому поверхах. Так, у старих будинках саме на цих поверхах вкрай незручно, бо на першому може не бути балкона, також заважає гамір з вулиці тощо. А останні погані тим, що дуже високо, може зламатися ліфт, поганий тиск води, взимку йде холод із даху. Хоча зараз у нових будинках перший поверх займають комерційні приміщення, тому квартири починаються лише від другого. А на останніх поверхах чисте повітря та гарний краєвид. Тому різні поверхи мають свої переваги для комфортного й безпечного життя.

На якому поверсі краще жити

2-4 поверх. Мешканці квартир на нижніх поверхах практично не залежать від ліфта. У власників такого житла завжди гарний натиск води. З боку техніки пожежної безпеки тут є велика перевага – в разі евакуації можна швидко та безпечно залишити приміщення. Також такі квартири зручні для родин з маленькими дітьми, не треба високо підіймати візочок, якщо ліфт не працює.

Мешканці квартир на нижніх поверхах практично не залежать від ліфта. У власників такого житла завжди гарний натиск води. З боку техніки пожежної безпеки тут є велика перевага – в разі евакуації можна швидко та безпечно залишити приміщення. Також такі квартири зручні для родин з маленькими дітьми, не треба високо підіймати візочок, якщо ліфт не працює. 5-10 поверх. Однією з найголовніших переваг житла на верхніх поверхах є чисте повітря та гарний панорамний вид з балкону чи вікна. І чим гарніший краєвид, тим більше така квартира приваблює. Таке житло більш освітлене, тут не чути шуму з вулиці, адже він практично не долітає до верхніх поверхів. До того ж мешканцям останнього поверху не заважають сусіди згори.

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