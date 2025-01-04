На Землі є вид птахів, здатних убити людину пір'ям: про кого йдеться

Результати роботи вчених показали, що в пір'ї птахів міститься свого роду отрута, яка потрапляє на руки людей, коли вони торкаються до пернатих, а потім облизують руки, це стероїдний алкалоїдний нейротоксин, і він дійсно має сильну дію.

Дослідники виявили в Новій Гвінеї вид птахів із неймовірно токсичним пір'ям, дотик до якого викликає параліч і навіть може вбити.

Дослідник та експерт із птахів Джек Дамбахер разом із колегами вирушив до Нової Гвінеї на пошуки райського птаха Раггіана. Під час пошуків їм із командою вдалося випадково спіймати кілька чубатих пітаху, але коли вчені відпустили птахів, останні вкусили їх і далі почалося щось дивне, пише IFLScience.

Дослідники не мали пластирів, а тому використали старий спосіб обробки — облизали свої пальці, щоб обробити рани. Далі команда помітила дещо дивне: їхні роти горіли та поколювали, а в декого навіть оніміли. Часом це тривало лише кілька годин, але іноді симптоми зберігалися досить довго.

Також читайте Різдвяний порятунок: поліцейські Львівщини допомогли травмованому яструбу

Учені розповіли про це місцевим гідам, які пояснили, що чубаті пітаху, ймовірно, небезпечні для людей. Місцеві жителі назвали птахів сміттєвими та розповіли, що вони не придатні для їжі і їх краще не брати в руки. Дамбахер із колегами зацікавилися і продовжили дослідження.

Результати роботи вчених показали, що в пір'ї птахів міститься свого роду отрута, яка потрапляє на руки людей, коли вони торкаються до пернатих, а потім облизують руки. Це стероїдний алкалоїдний нейротоксин, і він дійсно має сильну дію.

За словами Дамбахера, спочатку отрута може викликати поколювання, але у вищих дозах вона може призвести до паралічу, зупинки серця і смерті. Команда дійшла висновку, що це одна з найбільш токсичних відомих природних речовин у світі.

Чому пір'я чубатого пітаху таке отруйне?

Дослідники вважають, що вся справа в дієті чубатих пітаху, які харчуються отруйними жуками, що мешкають у Новій Гвінеї. Коли птахи їдять жуків, нейротоксин накопичується в їхніх тканинах. Відомо, що речовина не токсична для самих пернатих, проте небезпечна для рептилій-хижаків і здатна перешкодити їм з'їсти яйця птахів.

Йдеться про жуків Choresine pulchra, також відомих як отруйні жуки "нанісані". Дослідження показали, що цей вид жуків потенційно є прямим джерелом батрахотоксинів для птахів Нової Гвінеї. До слова, жаби-дротики отримують свою токсичність у той самий спосіб.

Нагадаємо, поліцейські Львівщини допомогли травмованому яструбу.

Читайте також: