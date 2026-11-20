Магнітна буря. / © Associated Press

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У п’ятницю, 20 листопада, магнітна буря ослабне. Після короткотривалого збурення вона опустилася до зеленого рівня— К-індексу 3.3.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Науковці пояснюють, що минулої ночі на Землі спостерігалася магнітна буря рівня G1. Саме тому могло відбутися підвищення геомагнітної активності. І хоч вона вже послабилася, але Землю можуть зачепити залишкові ефекти коронального викиду маси.

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Крім того, у період 20–22 листопада очікується новий потік швидкого сонячного вітру з меншої корональної діри. Він може посилити швидкість сонячного вітру та підвищити геомагнітну активність.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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