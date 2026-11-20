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На Землі зафіксували магнітну бурю: скільки балів буде магнітна буря 20 листопада
У найближчий період можливе подальше підвищення геомагнітної активності через вплив потоку сонячного вітру.
У п’ятницю, 20 листопада, магнітна буря ослабне. Після короткотривалого збурення вона опустилася до зеленого рівня— К-індексу 3.3.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Науковці пояснюють, що минулої ночі на Землі спостерігалася магнітна буря рівня G1. Саме тому могло відбутися підвищення геомагнітної активності. І хоч вона вже послабилася, але Землю можуть зачепити залишкові ефекти коронального викиду маси.
Крім того, у період 20–22 листопада очікується новий потік швидкого сонячного вітру з меншої корональної діри. Він може посилити швидкість сонячного вітру та підвищити геомагнітну активність.
Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.