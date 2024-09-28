Набирає шаленої популярності в світі: перукарі назвали нову стрижку, яка пасує абсолютно всім жінкам

Ця зачіска виконує кілька функцій одночасно: вона надає молодшого вигляду, додає об’єму волоссю, добре відростає і тривалий час зберігає форму.

У світі краси постійно з’являються нові тренди та оновлення. Це стосується і зачісок, які змінюються та набувають нових форм. Однією з таких новинок є градуйована багатошарова зачіска у стилі каре. Вона вдало поєднує класичні елементи з сучасними тенденціями, і залишається універсальною для всіх жінок. Ця зачіска підходить для будь-якого типу волосся, додаючи йому об’єму та густоти. Далі розповімо про її особливості та способи укладання для створення ідеального образу.

Багатошарове градуйоване каре

Яка стрижка пасує всім жінкам без винятку / Фото: YouTube

Ця стрижка має багаторівневі зрізи, які додають волоссю об’єму та формують правильну структуру. Верхні пасма коротші, а нижні довші, що створює плавний перехід між шарами. Завдяки градуюванню локони стають об’ємнішими, підкреслюючи риси обличчя та роблячи його більш витонченим і виразним. Така зачіска омолоджує загальний вигляд, надаючи жінці ефектності та елегантності.

Як укладати багатошарове градуйоване каре

Яка стрижка пасує всім жінкам без винятку / Фото: Фото з відкритих джерел

Після миття голови нанесіть на волосся засіб для укладання, який підходить вашому типу волосся, наприклад, крем, мус або піну для об’єму.

Потім трохи підсушіть волосся феном, направляючи потік повітря вниз, щоб створити об’єм біля коренів і уникнути заплутування кінчиків.

Коли волосся буде на 70-80% сухим, використовуйте гребінець і продовжуйте сушити, направляючи повітря вниз, щоб надати форму і додатковий об’єм.

Після завершення укладання можна нанести лак для фіксації зачіски.

Для повсякденного образу достатньо висушити волосся і злегка збити його руками – локони самі триматимуть форму.

Читайте також: