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Набирає шаленої популярності в світі: перукарі назвали нову стрижку, яка пасує абсолютно всім жінкам

Набирає шаленої популярності в світі: перукарі назвали нову стрижку, яка пасує абсолютно всім жінкам

Яка стрижка пасує всім жінкам без винятку / Фото: Unsplash

Ця зачіска виконує кілька функцій одночасно: вона надає молодшого вигляду, додає об’єму волоссю, добре відростає і тривалий час зберігає форму.

У світі краси постійно з’являються нові тренди та оновлення. Це стосується і зачісок, які змінюються та набувають нових форм. Однією з таких новинок є градуйована багатошарова зачіска у стилі каре. Вона вдало поєднує класичні елементи з сучасними тенденціями, і залишається універсальною для всіх жінок. Ця зачіска підходить для будь-якого типу волосся, додаючи йому об’єму та густоти. Далі розповімо про її особливості та способи укладання для створення ідеального образу.

Багатошарове градуйоване каре

Яка стрижка пасує всім жінкам без винятку / © YouTube
Яка стрижка пасує всім жінкам без винятку / Фото: YouTube

Ця стрижка має багаторівневі зрізи, які додають волоссю об’єму та формують правильну структуру. Верхні пасма коротші, а нижні довші, що створює плавний перехід між шарами. Завдяки градуюванню локони стають об’ємнішими, підкреслюючи риси обличчя та роблячи його більш витонченим і виразним. Така зачіска омолоджує загальний вигляд, надаючи жінці ефектності та елегантності.

Як укладати багатошарове градуйоване каре

Яка стрижка пасує всім жінкам без винятку / © Фото з відкритих джерел
Яка стрижка пасує всім жінкам без винятку / Фото: Фото з відкритих джерел
  • Після миття голови нанесіть на волосся засіб для укладання, який підходить вашому типу волосся, наприклад, крем, мус або піну для об’єму.
  • Потім трохи підсушіть волосся феном, направляючи потік повітря вниз, щоб створити об’єм біля коренів і уникнути заплутування кінчиків.
  • Коли волосся буде на 70-80% сухим, використовуйте гребінець і продовжуйте сушити, направляючи повітря вниз, щоб надати форму і додатковий об’єм.
  • Після завершення укладання можна нанести лак для фіксації зачіски.
  • Для повсякденного образу достатньо висушити волосся і злегка збити його руками – локони самі триматимуть форму.

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