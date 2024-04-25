Наближаються 2 дні, коли городні роботи заборонені: не можна садити, підживлювати й розпушувати

Досвідчені господарі під час городніх робіт користуються посівним календарем, за яким визначають сприятливі та несприятливі дати для висаджування городини. Раніше наші пращури не мали можливості користуватися друкованими виданнями чи інтернет-ресурсами, де є купа порад, тому слідкували за природою, використовуючи її цикли собі на користь. Слідкували, які дні найсприятливіші для висадки рослин, а коли краще нічого на городі не робити, бо не буде врожаю. У травні є 2 такі дні, коли не варто нічого робити на городі чи в саду, бо це може нашкодити майбутньому врожаю.

Які дні є забороненими для городніх робіт у травні 2024 року

Це 5 і 6 травня. Професіонали наголошують, що в ці дати краще відпочивати. Згідно з місячним календарем на 2024 рік, саме ці дні припадають на період спадного Місяця, тому вони найнесприятливіші для багатьох справ, зокрема для висаджування, підживлення чи інших робіт з рослинами. 5 травня від 08:57 Місяць вважатиметься неефективним, тому цей час експерти рекомендують присвятити відпочинку та прогулянкам на природі.

5-6 числа психологи радять більше бути на природі, займатися творчістю, саморозвитком та відпочивати. Не рекомендується жодних фізичних навантажень. Окрім того, 5 травня припадає на Великдень – одне з найважливіших християнських свят. Тому будь-які роботи – це грубе порушення традицій та релігійних обрядів.

Місячний календар на травень 2024 року: які дні є сприятливими

Найкращими днями для роботи на городі за місячним посівним календарем у травні 2024 року будуть такі числа: 3-4, 9-13, 17-22, 25-27, 30-31. В ці дні можна висаджувати розсаду, сіяти овочі у відкритий ґрунт, сапати бур’яни, поливати городину, мульчувати. Також цей період підходить для обрізання кущів та дерев.

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