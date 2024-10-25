Наближаються 3 дні, в які заборонено виконувати будь-яку хатню роботу, і ось чому

Кожен з нас, коли приймає для себе якесь рішення, намагається знайти для цього ідеальний час. Наприклад, за місячним календарем є такі дні, в які краще не виконувати городніх чи садових робіт, не займатися важливими справами, не робити стрижок чи не планувати маніпуляцій зі здоров’ям. Нумерологи також виділяють дати, які мають потужну силу і можуть кардинально впливати на наше життя, тому ці дні варто використовувати на повну. І ще називають дні, в які краще взагалі нічого не робити, бо позитивних результатів не буде. Отже, розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Добрі новини", які дні жовтня не можна робити хатніх справ, щоб не накликати біди.

У які дні заборонено виконувати домашню роботу

За словами експертів, не можна нічого робити 26, 27 та 28 жовтня поточного року. За місячним календарем ці дні вважаються несприятливими для прибирання чи прання. Навіть найпростіші дії можуть призвести до проблем із грошима чи здоров’ям. Планувати щось важливе також не варто в ці дні, бо заплановане не матиме бажаного результату.

Найсприятливішими днями для домашніх справ стануть 28, 30 та 31 жовтня. Якщо ви наводитимете лад у своєму домі в ці дні, ви залучите щастя та достаток.

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