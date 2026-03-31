Наближаються два дні, коли городні роботи заборонені: не можна ні садити, ні підживлювати
Дотримання цих простих рекомендацій допоможе уникнути помилок і створити кращі умови для майбутнього врожаю.
Досвідчені городники знають: не кожен день підходить для садіння та підживлення рослин. Окрім погодних умов, важливу роль відіграє і місячний календар, а також народні прикмети, перевірені поколіннями. Іноді навіть найякісніше насіння не дає результату, якщо роботи проводилися у невдалий період. На початку квітня є два дні, коли від будь-яких робіт на городі краще відмовитися, це допоможе уникнути слабкого зростання рослин і поганого врожаю.
Перший несприятливий день 2026 року — 2 квітня
Цей день припадає на фазу молодика, коли за місячним календарем життєві сили рослин максимально ослаблені. Вважається, що всі процеси завмирають, і будь-яке втручання може лише нашкодити.
У цей день не рекомендується:
сіяти та садити культури;
пересаджувати рослини;
підживлювати ґрунт.
За народними прикметами, роботи у молодик можуть призвести до того, що рослини будуть слабкими або взагалі не зійдуть.
Другий несприятливий день 2026 року — 6 квітня
Цей день вважається складним через нестабільну енергетику періоду переходу місяця. У народі казали, що в такі дні «земля не приймає насіння».
Місячний календар також попереджає: у цей період рослини чутливі до будь-якого втручання, особливо до пошкодження кореневої системи.
Роботи, яких варто уникати:
посів і садіння;
підживлення добривами;
активне розпушування ґрунту.
Що краще робити на городі 2 та 6 квітня
Хоча активні роботи не рекомендуються, в ці дні можна:
перевірити насіння;
підготувати інструменти;
спланувати посадки;
прибрати ділянку.
Це допоможе не втрачати час і підготуватися до більш сприятливих днів.
Навіть якщо не всі вірять у вплив місяця, практика показує, що дотримання календаря часто дає кращі результати. Рослини краще приживаються, швидше ростуть і дають більш рясний урожай.