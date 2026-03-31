845
2 хв

Наближаються два дні, коли городні роботи заборонені: не можна ні садити, ні підживлювати

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе уникнути помилок і створити кращі умови для майбутнього врожаю.

Віра Хмельницька
Які несприятливі дні для городніх робіт

Досвідчені городники знають: не кожен день підходить для садіння та підживлення рослин. Окрім погодних умов, важливу роль відіграє і місячний календар, а також народні прикмети, перевірені поколіннями. Іноді навіть найякісніше насіння не дає результату, якщо роботи проводилися у невдалий період. На початку квітня є два дні, коли від будь-яких робіт на городі краще відмовитися, це допоможе уникнути слабкого зростання рослин і поганого врожаю.

Перший несприятливий день 2026 року — 2 квітня

Цей день припадає на фазу молодика, коли за місячним календарем життєві сили рослин максимально ослаблені. Вважається, що всі процеси завмирають, і будь-яке втручання може лише нашкодити.

У цей день не рекомендується:

  • сіяти та садити культури;

  • пересаджувати рослини;

  • підживлювати ґрунт.

За народними прикметами, роботи у молодик можуть призвести до того, що рослини будуть слабкими або взагалі не зійдуть.

Другий несприятливий день 2026 року — 6 квітня

Цей день вважається складним через нестабільну енергетику періоду переходу місяця. У народі казали, що в такі дні «земля не приймає насіння».

Місячний календар також попереджає: у цей період рослини чутливі до будь-якого втручання, особливо до пошкодження кореневої системи.

Роботи, яких варто уникати:

  • посів і садіння;

  • підживлення добривами;

  • активне розпушування ґрунту.

Що краще робити на городі 2 та 6 квітня

Хоча активні роботи не рекомендуються, в ці дні можна:

  • перевірити насіння;

  • підготувати інструменти;

  • спланувати посадки;

  • прибрати ділянку.

Це допоможе не втрачати час і підготуватися до більш сприятливих днів.

Навіть якщо не всі вірять у вплив місяця, практика показує, що дотримання календаря часто дає кращі результати. Рослини краще приживаються, швидше ростуть і дають більш рясний урожай.

