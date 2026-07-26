Наближаються два дні, коли роботи по господарству й на городі заборонені: яка причина

Що не можна робити 30 і 31 липня / © Freepik

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Наприкінці липня українці здавна відзначали два важливі церковні дні, з якими пов’язано чимало народних традицій, прикмет і застережень. Наші предки вірили, що саме 30 та 31 липня краще відмовитися від важкої фізичної праці, особливо на землі, щоб не накликати невдачу на родину та майбутній урожай. Водночас варто пам’ятати, що ці звичаї належать до народних вірувань і церковної традиції. Наукових підтверджень їхнього впливу не існує, тому кожен сам вирішує, чи дотримуватися таких порад.

30 липня — день святих апостолів

За новоюліанським церковним календарем 30 липня православні християни вшановують пам’ять святих апостолів від сімдесяти — Сили, Силуана, Крискента, Єпенета та Андроніка.

У народі цей день вважався часом, коли вже починали готуватися до жнив, але без нагальної потреби намагалися не турбувати землю. Люди вірили, що цього дня вона має відпочити, аби наступного року щедро віддячити врожаєм.

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Також існувало повір’я, що сварки, важка робота та погані слова можуть принести негаразди в дім.

31 липня — день праведного Євдокима Каппадокіянина

Наступного дня, 31 липня, церква вшановує праведного Євдокима Каппадокіянина, якого вважають покровителем сімейного благополуччя, чесності та працьовитості.

У народі цей день пов’язували насамперед із домашнім затишком і миром у родині. Саме тому намагалися не починати великих господарських робіт, не займатися будівництвом, ремонтом чи перекопуванням землі.

Наші предки були переконані: якщо провести цей день спокійно, без конфліктів і зайвої метушні, то в родині пануватимуть мир і достаток.

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Чому за прикметами не можна працювати на городі

За народними віруваннями, наприкінці липня земля вже накопичує сили перед завершенням літнього сезону. Через це не рекомендували:

перекопувати грядки;

орати землю;

сапати бур’яни;

викопувати дерева й кущі;

проводити масштабні роботи в саду.

Вважалося, що порушення цієї заборони може негативно позначитися на майбутньому врожаї, а також принести дрібні господарські клопоти.

Яких справ ще уникали

Окрім роботи на городі, існували й інші народні застереження. У ці два дні не радили:

розпочинати будівництво або капітальний ремонт;

рубати великі дерева без нагальної потреби;

проводити генеральне прибирання;

позичати великі суми грошей;

сваритися з рідними чи сусідами.

Наші предки вірили, що будь-який конфлікт, який виникне в ці дні, може затягнутися надовго.

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Що рекомендували робити 30 та 31 липня

Натомість ці дні радили присвятити духовному й сімейному життю. Доброю справою вважалося:

відвідати храм або помолитися вдома;

провести час із родиною;

допомогти літнім людям чи тим, хто потребує підтримки;

перебрати зібраний урожай;

зайнятися спокійними домашніми справами без надмірних фізичних навантажень.

Також люди дякували за вже отримані плоди праці та просили доброго завершення літнього сезону.

Чи можна виконувати невідкладну роботу

Священнослужителі наголошують, що церковне свято не передбачає абсолютної заборони на працю. Якщо виникла необхідність доглянути худобу, полити рослини під час спеки, зібрати достиглий урожай або виконати іншу невідкладну справу, це не вважається гріхом.

Головна ідея святкових днів полягає не в суворих обмеженнях, а в тому, щоб хоча б ненадовго відмовитися від зайвої метушні, приділити більше уваги близьким, духовному життю та відпочинку.

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