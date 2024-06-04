Набридливі мухи полетять геть з вашого дому: п'ять трав, які відлякають комах своїм запахом

Якщо вам набридло відмахуватися від мух під час вечері, розкладіть в будинку ці п'ять трав — і вони вас більше не потурбують.

Щоліта українці боряться зі скупченням мух у своїх будинках. При чому часом їх буває настільки багато, що навіть липка стрічка з ними вже не справляється. На щастя, існує варіант, який раз і назавжди позбавить вас набридливих комах. І вам навіть не доведеться використовувати хімічні репеленти.

Існують певні трави, аромат яких мухи не переносять, а тому намагаються облітати те місце, де вони розкладені чи ростуть. Додатково, ці запахи не дуже люблять й інші шкідники, тому навіть невеликий пучок сушеної трави може вас врятувати.

Базилік

Ароматна трава, яка часто використовується в кулінарії. Її можна без проблем виростити у себе на подвір'ї чи в будинку у контейнері. Але якщо ви не хочете доглядати за рослиною, підійде і сушена трава. Розкладіть листя базиліка в різних куточках кожної кімнати, а ще беріть з собою на пікнік, щоб мухи і комарі гарантовано трималися від вас подалі.

Лавровий лист

Ще одна популярна в кулінарії та доступна трава, яка відлякає небажаних гостей. Якщо у вас не вийшло запобігти появі мух у вашій оселі, почніть просто готувати будь-яку страву, наприклад, суп з лавровим листом. Аромат пошириться і комахи почнуть шукати вихід на вулицю, подалі від запаху, який їм не подобається. Так само ефективно лавровий лист працює у сушеному вигляді.

Лаванда

Для людей ця рослина має приємний аромат, а ось мухам він категорично не подобається. І не лише їм. Ще лаванду не переносять міль і комарі. Тому обов'язково повісьте пучок сушеної лаванди у шафі чи покладіть поряд з сезонним одягом, щоб набридливі шкідники вам не заважали.

М'ята

Це справжня натуральна зброя проти всіх шкідників, оскільки її аромат взагалі не подобається комахам. Тому м'яту рекомендують вирощувати в саду, а ще регулярно зрізати кілька листочків, щоб розкласти їх по всьому будинку. Тільки не перестарайтесь, тому що надто велика кількість м'яти може бути токсичною для домашніх тварин і дітей.

Розмарин

Розмарин — популярна приправа, особливо до м'ясних страв. Але ще до цієї рослини не підлетять жодні мухи чи комарі. Тому завжди зберігайте упаковку сушеного розмарину, щоб за необхідності розкласти його по всіх куточках своєї оселі. Тільки візьміть до уваги, що запах розмарину також дуже не подобається кішкам.

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