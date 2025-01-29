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Набряки на обличчі: кілька перевірених способів, як швидко їх позбутися

Набряки на обличчі: кілька перевірених способів, як швидко їх позбутися

Маска на обличчя. / Фото: pixabay.com

Існує багато причин, чому зранку в дзеркалі ми можемо побачити набряки на своєму обличчі.

Кожна з нас і неодноразово зранку бачила набряки на своєму обличчі. Набряклість, зазвичай, локалізується над і під очима, біля вилиць або під підборіддям. Це одна з поширених проблем, з якими стикаються жінки. Причиною цього явища є надмірне затримання рідини в організмі.

Чому виникають набряки на обличчі та як їх позбутися — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зазвичай вранішні набряки на обличчі — це косметична проблема, яка має кілька причин. Їх дуже швидко і легко можна позбутися. Втім, причиною можуть бути і проблеми зі здоров'ям. У цьому разі без медичної допомоги не обійтися. Ми натомість з'ясуємо, як самостійно усунути набряки, що виникають через затримання води в організмі.

Причинами ранкової набряклості можуть бути:

  • проблеми зі сном та недосипляння; 
  • вживання великої кількості рідини перед сном;
  • вживання алкогольних напоїв;
  • вживання солоних продуктів, солі або кави;
  • менструація або вагітність;
  • стресові ситуації;
  • малорухливий спосіб життя;
  • наявність алергії.

Як швидко зняти набряк 

Контрастний душ для обличчя: спочатку слід вмиватися холодною водою, а потім гарячою. Повторіть процедуру кілька разів. 

Охолодження обличчя: варіацією цього способу може стати холодний компрес або протирання шматочком льоду.

Самомасаж обличчя: протягом 5-15 хвилин масажуйте обличчя руками або ж за допомогою скребка Гуаша чи роликового масажера.

Косметичні продукти: можна зробити тканинні та гідрогелеві маски, протинабрякові маски для обличчя, патчі тощо. 

Правильне харчування: якщо ввечері не їсти солоні продукти, не вживати алкоголь або зменшити кількість вживання напоїв після 19:00, то це зменшить затримання рідини в організмі.

Нагадаємо, ми писали про те, чим корисна для волосся та шкіри кокосова олія. Вона вже давно здобула популярність у сфері краси завдяки своїм численним корисним властивостям.

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