Набряки на обличчі: кілька перевірених способів, як швидко їх позбутися

Існує багато причин, чому зранку в дзеркалі ми можемо побачити набряки на своєму обличчі.

Кожна з нас і неодноразово зранку бачила набряки на своєму обличчі. Набряклість, зазвичай, локалізується над і під очима, біля вилиць або під підборіддям. Це одна з поширених проблем, з якими стикаються жінки. Причиною цього явища є надмірне затримання рідини в організмі.

Чому виникають набряки на обличчі та як їх позбутися — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зазвичай вранішні набряки на обличчі — це косметична проблема, яка має кілька причин. Їх дуже швидко і легко можна позбутися. Втім, причиною можуть бути і проблеми зі здоров'ям. У цьому разі без медичної допомоги не обійтися. Ми натомість з'ясуємо, як самостійно усунути набряки, що виникають через затримання води в організмі.

Причинами ранкової набряклості можуть бути:

проблеми зі сном та недосипляння;

вживання великої кількості рідини перед сном;

вживання алкогольних напоїв;

вживання солоних продуктів, солі або кави;

менструація або вагітність;

стресові ситуації;

малорухливий спосіб життя;

наявність алергії.

Як швидко зняти набряк

Контрастний душ для обличчя: спочатку слід вмиватися холодною водою, а потім гарячою. Повторіть процедуру кілька разів.

Охолодження обличчя: варіацією цього способу може стати холодний компрес або протирання шматочком льоду.

Самомасаж обличчя: протягом 5-15 хвилин масажуйте обличчя руками або ж за допомогою скребка Гуаша чи роликового масажера.

Косметичні продукти: можна зробити тканинні та гідрогелеві маски, протинабрякові маски для обличчя, патчі тощо.

Правильне харчування: якщо ввечері не їсти солоні продукти, не вживати алкоголь або зменшити кількість вживання напоїв після 19:00, то це зменшить затримання рідини в організмі.

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