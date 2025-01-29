Набряки на обличчі: кілька перевірених способів, як швидко їх позбутися

Існує багато причин, чому зранку в дзеркалі ми можемо побачити набряки на своєму обличчі.
Кожна з нас і неодноразово зранку бачила набряки на своєму обличчі. Набряклість, зазвичай, локалізується над і під очима, біля вилиць або під підборіддям. Це одна з поширених проблем, з якими стикаються жінки. Причиною цього явища є надмірне затримання рідини в організмі.
Чому виникають набряки на обличчі та як їх позбутися — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Зазвичай вранішні набряки на обличчі — це косметична проблема, яка має кілька причин. Їх дуже швидко і легко можна позбутися. Втім, причиною можуть бути і проблеми зі здоров'ям. У цьому разі без медичної допомоги не обійтися. Ми натомість з'ясуємо, як самостійно усунути набряки, що виникають через затримання води в організмі.
Причинами ранкової набряклості можуть бути:
- проблеми зі сном та недосипляння;
- вживання великої кількості рідини перед сном;
- вживання алкогольних напоїв;
- вживання солоних продуктів, солі або кави;
- менструація або вагітність;
- стресові ситуації;
- малорухливий спосіб життя;
- наявність алергії.
Як швидко зняти набряк
Контрастний душ для обличчя: спочатку слід вмиватися холодною водою, а потім гарячою. Повторіть процедуру кілька разів.
Охолодження обличчя: варіацією цього способу може стати холодний компрес або протирання шматочком льоду.
Самомасаж обличчя: протягом 5-15 хвилин масажуйте обличчя руками або ж за допомогою скребка Гуаша чи роликового масажера.
Косметичні продукти: можна зробити тканинні та гідрогелеві маски, протинабрякові маски для обличчя, патчі тощо.
Правильне харчування: якщо ввечері не їсти солоні продукти, не вживати алкоголь або зменшити кількість вживання напоїв після 19:00, то це зменшить затримання рідини в організмі.
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