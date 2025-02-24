Національний день молитви 2025 року: привітання в прозі, листівки до нового свята

Верховна Рада ухвалила постанову №12412, якою запроваджується Національний день молитви в Україні. Відтепер його святкуватимуть щороку 24 лютого.

Національний день молитви слугує нагодою для духовного єднання, осмислення та спільної молитви за державу, її керівників і громадян.

Привітання до Національного дня молитви

Дорогі українці!

Цього особливого дня нехай наші спільні молитви принесуть мир, злагоду та силу нашій країні. Нехай Господь оберігає Україну, благословляє кожну родину та дарує світло на шляху до добробуту!

Національний день молитви / Фото: ТСН.ua

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З Національним днем молитви України!

Сьогодні — день єднання душ і сердець у зверненні до Господа. Нехай наша щира молитва стане джерелом миру, любові та захисту для України. Благословення всім, хто вірить, молиться і творить добро!

Національний день молитви / Фото: ТСН.ua

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Друзі, вітаю з днем спільної молитви за Україну!

Нехай цей день наповнить ваші серця світлом віри, надії та любові. Разом у молитві ми сильні, разом із Богом ми непереможні! Бережімо Україну в наших думках і серцях!

Національний день молитви / Фото: ТСН.ua

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Сьогодні — день сили духу і єдності!

Нехай наші щирі молитви принесуть мир на нашу землю, захистять воїнів, подарують мудрість лідерам і розквіт українському народу. Благословенного всім дня молитви!

Національний день молитви / Фото: ТСН.ua

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З Національним днем молитви, Україно!

Хай наші щирі слова до Господа стануть міцним щитом для країни, хай у кожному серці запанує спокій, а в кожному домі — добробут. Віра, надія та любов хай будуть нашими провідниками!