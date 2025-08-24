Які кімнатні рослини убивають грибок у ванній / © www.freepik.com/free-photo

Чорна пліснява у ванній кімнаті — це проблема, знайома практично всім. Висока вологість, різкі перепади температури та слабка вентиляція створюють ідеальні умови для розвитку грибка. Зазвичай господині боряться з цвіллю хімічними засобами, проте британці знайшли екологічну та безпечну альтернативу — кімнатні квіти, які самі поглинають зайву вологу з повітря. Достатньо поставити у ванній кімнаті 2-3 горщики з правильно підібраними рослинами — повітря стане сухішим і чистішим, а небезпечний грибок втратить умови для розвитку.

Англійський плющ

Ця рослина вважається одним із найефективніших борців із чорним грибком. Дослідження показали, що англійський плющ здатний зменшити кількість спор плісняви у повітрі на 78% всього за 12 годин. Він чудово почувається у приміщеннях із малою кількістю світла, не потребує частого поливу і навіть любить, коли ґрунт підсихає.

Спатифілум або «жіноче щастя»

Окрім того, що ця рослина поглинає зайву вологу, вона ще й очищає повітря від шкідливих домішок, включаючи токсини. Спатифілум добре росте без прямого сонячного світла, а його пишні зелені листки створюють у ванній атмосферу свіжості.

Бостонська папороть

Ця рослина не тільки любить підвищену вологість, але й активно поглинає шкідливі сполуки з повітря. Папороть «дихає» разом із вами, підвищує рівень кисню та дарує відчуття лісової прохолоди. У ванній вона чудово почувається навіть без яскравого сонця, а періодичне обприскування водою лише покращує вигляд рослини.

Яка ще користь кімнатних квітів у ванній кімнаті