Надокучлива котяча шерсть зникне за хвилини: три легких трюки для одягу та меблів

Як прибрати котячу шерсть з одягу

Насамперед, не забувайте регулярно вичесувати улюбленця спеціальною щіткою. Чим частіше ви це будете робити, тим менше шерсті залишатиметься на предметах навколо. Особливо, ця порада актуальна навесні, коли коти активно линяють.

Для вичесування шерсті використовуйте лише спеціальні засоби або металеві гребінці. Пластикові не підходять, тому що вони електризуються, чим можуть налякати тварину. Регулярне розчісування корисне і кішкам, адже тоді вони ковтають менше своєї шерсті після вмивання і мають менше проблем з травленням.

Несподіваний, але ефективний помічник у боротьбі з шерстю тварин — скребок для вікон. Завдяки гумовій насадці він чудово збирає її з диванів, килимів, одягу. Досить лише кілька разів провести ним по поверхні, і більшість шерстинок залишиться на гумці.

Багато хто використовує одноразові липкі ролики для збирання шерсті з одягу, однак, більш ефективною є багаторазова щітка. Особливо ефективними є ті, що мають тонкі щетинки, адже вони здатні зібрати найдрібніші волоски.