Надовго забудете про сивину: п’ять найкращих домашніх засобів для тонування волосся

Як замаскувати сиве волосся без фарби / © pixabay.com

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Поява сивого волосся — природний процес, який рано чи пізно торкається кожної людини. Однак не всі готові регулярно використовувати стійкі фарби, які можуть пересушувати волосся та подразнювати шкіру голови. У такому разі на допомогу приходять натуральні засоби для тонування, які допомагають зробити сивину менш помітною та водночас доглядають за волоссям. Більшість таких засобів використовували ще наші бабусі, а сьогодні вони знову набувають популярності завдяки натуральному складу та доступності.

Відвар шавлії — природний тонер для темного волосся

Шавлія вважається одним із найефективніших природних засобів для маскування сивини на темному волоссі.

Для приготування відвару кілька столових ложок сухої трави заливають водою та кип’ятять приблизно 20 хвилин. Після охолодження рідину використовують як ополіскувач чистого волосся.

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Регулярне застосування поступово надає волоссю більш глибокого відтінку, а сиві волоски стають непомітними. Додатковим бонусом є зміцнення коренів і зменшення жирності шкіри голови.

Чорний чай для насиченого каштанового кольору

Міцний настій чорного чаю здатний підкреслити темні та каштанові відтінки волосся. Для процедури кілька пакетиків або ложок листового чаю заварюють у невеликій кількості води та залишають до повного охолодження. Після миття волосся настій наносять по всій довжині та не змивають.

Чай містить природні барвники, які поступово накопичуються на поверхні волосся, роблячи його колір більш насиченим і глибоким.

Кава для маскування перших сивих волосків

Натуральна кава може стати чудовим варіантом для брюнеток і шатенок. Міцно заварену та охолоджену каву наносять на чисте вологе волосся на 20-30 хвилин. Після цього локони промивають прохолодною водою.

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Кава не лише тонує окремі сиві волосини, а й додає волоссю блиску та візуальної густоти. Особливо помітним результат стає після кількох процедур.

Хна — класика, перевірена роками

Хна залишається одним із найвідоміших натуральних барвників у світі. Вона добре зафарбовує сивину, зміцнює волосся та надає йому красивого мідного або каштанового відтінку залежно від початкового кольору та додаткових компонентів у суміші.

На відміну від багатьох домашніх засобів, хна забезпечує досить стійкий результат. Однак перед використанням варто враховувати, що її пігмент довго утримується у структурі волосся.

Шкаралупа волоського горіха для темних відтінків

Цей старовинний спосіб і сьогодні залишається популярним серед прихильників натурального догляду.

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Подрібнену зелену шкаралупу або сухі перегородки волоського горіха проварюють у воді до отримання концентрованого настою. Після охолодження його наносять на волосся як природний тонувальний засіб.

Такий відвар надає темному волоссю більш насиченого кольору та допомагає частково приховати сивину без використання хімічних фарб.

Що ще допомагає уповільнити появу сивини

Хоча повністю зупинити процес посивіння неможливо, деякі звички допомагають довше зберігати природний колір волосся.

Фахівці рекомендують стежити за рівнем вітамінів групи B, заліза, міді та цинку в організмі. Також важливо уникати сильного стресу, який може прискорювати появу сивого волосся.

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Регулярний догляд, збалансоване харчування та захист волосся від надмірного впливу сонця також сприяють збереженню його здорового вигляду.

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