Надувні кола не рятують: головні міфи про безпеку дітей на воді

Дитина у надувному колі / © ТСН

Реклама

Вода — підступна стихія, де кожна секунда зволікання може стати фатальною для дітей. Багато батьків довіряють надувним колам та власній пильності, проте часто це призводить до трагедій. Існує п’ять міфів, які заважають тверезо оцінювати ризики.

Про це пише radioclub.

Безпека дітей на воді — 5 міфів

Міф 1. На мілководді або в надувному басейні дитина у повній безпеці — там неможливо потонути

Багато дорослих переконані: якщо вода доходить дитині лише до колін або по пояс, серйозної небезпеки немає, тож можна ненадовго відволіктися на телефон чи хатні справи.

Реклама

Реальність: для маленької дитини, особливо у віці до 3-5 років, смертельно небезпечними можуть бути навіть кілька сантиметрів води — достатньо рівня, який закриває ніс і рот. Якщо малюк перечепиться, послизнеться на слизькому дні басейну або впаде обличчям у воду, може виникнути рефлекторний спазм дихальних шляхів (ларингоспазм). Або ж дитина просто розгубиться і не зможе самостійно перевернутися чи піднятися. Саме тому навіть надувні басейни у дворі, декоративні водойми чи великі калюжі після дощу потребують такого ж постійного візуального контролю, як і відкрита глибока вода.

Міф 2. Надувні аксесуари гарантують безпеку дитини у воді

Батьки часто сприймають яскраві кола, нарукавники чи матраци як надійний спосіб утримати дитину на поверхні без постійної участі дорослого.

Реальність: надувні аксесуари — це лише іграшки для відпочинку, а не рятувальні засоби. Їх легко пошкодити об камінь чи мушлю, клапан може відкритися під час гри, а шви — розійтися від перегрівання на сонці. До того ж діти нерідко вислизають із кіл вниз головою і можуть застрягнути під ними у воді, а нарукавники часто спадають із мокрих рук під час активних рухів чи стрибків. Окрім цього, такі аксесуари формують небезпечну звичку триматися у воді вертикально. Через це без них дитина інстинктивно повторює ту саму позу й швидко занурюється.

Міф 3. Вчити плавати до 3-4 років не має сенсу

Часто батьки вважають, що в ранньому віці дитина ще не готова засвоювати навички плавання, тому відкладають навчання до старшого віку.

Реклама

Реальність: статистика показує, що саме діти від 1 до 4 років мають найвищий ризик нещасних випадків на воді. Раннє навчання потрібне не для освоєння спортивних стилів, а для формування базових навичок самопорятунку. Уже в 1-2 роки дитину можна навчити затримувати дихання під час занурення, спокійно реагувати на бризки та, найважливіше, перевертатися на спину (техніка Float-to-Live), щоб утримувати дихальні шляхи над водою й чекати на допомогу.

Міф 4. Якщо дитина почне тонути, це буде одразу видно й чути

Фільми та серіали часто показують утоплення як гучну й хаотичну боротьбу: крики, бризки, махання руками.

Реальність: у житті все відбувається зовсім інакше — швидко й майже беззвучно. Коли вода потрапляє в дихальні шляхи, організм запускає інстинктивну реакцію виживання: людина здатна лише коротко вдихнути й видихнути в момент, коли рот з’являється над водою. Для крику просто немає повітря. Так само дитина не махає руками, бо інстинктивно розводить їх у боки, намагаючись виштовхнути себе вгору. Тіло залишається вертикальним, і з боку це може мати вигляд як звичайна гра або спроба «дертися по невидимій мотузці».

Міф 5. Якщо дитина любить воду і не боїться глибини, з нею нічого не станеться

Дорослі часто сприймають сміливість дитини, її любов до води та впевнене пірнання як доказ того, що ситуація під контролем.

Реклама

Реальність: відсутність страху перед водою — це не перевага, а серйозний фактор ризику. Психологічна сміливість у дітей не відповідає їхнім фізичним можливостям. Безстрашна дитина може самостійно забігти на глибину, стрибнути у воду без дозволу або кинутися за іграшкою за течією. Водночас вона ще не вміє правильно оцінювати власні сили, тому ризикує швидко виснажитися або зіткнутися із судомами.

Навіть якщо дитина вже вміє плавати, вона може випадково ковтнути воду під час сміху чи пірнання, а спроба відкашлятися посеред водойми часто викликає збій дихання, паніку й миттєву втрату контролю.

Нагадаємо, в Одеській області вже кілька днів тривають пошуки 10-річної дівчинки, яку під час купання на стихійному пляжі біля Сичавки раптовий порив вітру відніс на надувному колі у відкрите море. Рятувальники обстежили 6 км узбережжя, сотні гектарів надводної поверхні та дна, залучивши до операції водолазів, авіацію та психологів.

Новини партнерів