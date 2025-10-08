- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Нагар сам відскакує: простий спосіб очистити каструлю за 10 хвилин без тертя — дві ложки і три краплі цих засобів
Якщо їжа пригоріла до дна каструлі, господині зазвичай замочують її на ніч у раковині, а потім довго відтирають нагар. Але є простіший спосіб: каструля стане чистою всього за 10 хвилин!
Для цього знадобляться лише 2 столові ложки, 3 краплі і 10 хвилин часу. Пригорілий нагар відскочить сам, навіть не доведеться терти.
Налийте в каструлю пару склянок води, додайте 2 столові ложки харчової соди і 2–3 краплі мийного засобу для посуду. Доведіть до кипіння та “проваріть” всього 10 хвилин, після чого злийте рідину.
Нагар почне відставати від дна і стінок великими пластами, а залишки легко знімуться м’якою стороною губки без жодних зусиль. Надійний та перевірений часом спосіб!