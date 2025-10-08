ТСН у соціальних мережах

109
1 хв

Нагар сам відскакує: простий спосіб очистити каструлю за 10 хвилин без тертя — дві ложки і три краплі цих засобів

Якщо їжа пригоріла до дна каструлі, господині зазвичай замочують її на ніч у раковині, а потім довго відтирають нагар. Але є простіший спосіб: каструля стане чистою всього за 10 хвилин!

Автор публікації
Тетяна Мележик
Як легко відмити нагар з дна каструлі

Як легко відмити нагар з дна каструлі / © unsplash.com

Для цього знадобляться лише 2 столові ложки, 3 краплі і 10 хвилин часу. Пригорілий нагар відскочить сам, навіть не доведеться терти.

Налийте в каструлю пару склянок води, додайте 2 столові ложки харчової соди і 2–3 краплі мийного засобу для посуду. Доведіть до кипіння та “проваріть” всього 10 хвилин, після чого злийте рідину.

Нагар почне відставати від дна і стінок великими пластами, а залишки легко знімуться м’якою стороною губки без жодних зусиль. Надійний та перевірений часом спосіб!

109
