Як легко відмити нагар з дна каструлі / © unsplash.com

Для цього знадобляться лише 2 столові ложки, 3 краплі і 10 хвилин часу. Пригорілий нагар відскочить сам, навіть не доведеться терти.

Налийте в каструлю пару склянок води, додайте 2 столові ложки харчової соди і 2–3 краплі мийного засобу для посуду. Доведіть до кипіння та “проваріть” всього 10 хвилин, після чого злийте рідину.

Нагар почне відставати від дна і стінок великими пластами, а залишки легко знімуться м’якою стороною губки без жодних зусиль. Надійний та перевірений часом спосіб!