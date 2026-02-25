Нагар зникне за лічені хвилини: як старий кухонний секрет із лимонною кислотою може врятувати чавунну сковорідку

Як очистити чавунну сковороду / © Pixabay

Реклама

Часто така сковорідка — це спадок із сімейною історією. Вона може бути старшою за свого власника. За роки служби на її поверхні накопичуються шари жиру, нагару та іржі. Та навіть дуже занедбаний чавун можна повернути до життя — без агресивної хімії й дорогих засобів.

Як відновити чавунну сковорідку: покрокова інструкція

Сухе очищення — без води. Почніть із механічного етапу. Візьміть жорстку металеву щітку й ретельно обробіть дно та стінки. Важливо не змочувати поверхню — так ви побачите реальний стан металу й знімете верхній шар нагару.

Замочування з лимонною кислотою. У велику ємність налийте приблизно літр гарячої води та додайте чайну ложку лимонної кислоти. Повністю занурте сковорідку й залиште на годину. Кислота делікатно розчинить іржу — вона почне відшаровуватися без зайвих зусиль. Цей спосіб м’який і підходить навіть для старовинного посуду.

Реклама

Нейтралізація та очищення содою. Дістаньте сковорідку, витріть її рушником. На вологу губку насипте харчову соду та пройдіться по поверхні. Реакція між содою й залишками кислоти викличе легке шипіння — саме воно допомагає остаточно очистити метал.

Ретельне висушування. Промийте посуд теплою водою, змийте залишки засобів і насухо витріть. Поставте сковорідку на слабкий вогонь, щоб випарувати навіть мінімальну вологу. Чавун не пробачає сирості — вона швидко провокує появу іржі.

Прожарювання із сіллю. Розігрійте суху сковорідку, всипте приблизно пів пачки грубої солі та прогрівайте 5 хвилин. Сіль вбере зайву вологу й сторонні запахи. Після цього висипте її.

Захисний шар із олії. На завершення змастіть тонким шаром рослинної олії дно, стінки та ручку. Під час легкого нагрівання утвориться природна захисна плівка, яка запобігатиме іржі та забезпечить антипригарний ефект.

Реклама

Навіть стара, потемніла сковорідка може знову виглядати гідно та служити роками. Достатньо трохи терпіння — і перевірений часом чавун віддячить бездоганним смаком ваших страв.