Наклейте на вікно шматок пінопласту – і не пожалкуєте: коли відчуєте результат, стрибатимете від щастя

Зазвичай у кожному домі після придбання техніки залишаються шматки пінопласту. Не поспішайте їх викидати.

Раніше ми розповідали про те, навіщо класти на підвіконня каштани. Але це не єдиний лайфгак, який пов'язаний з вікнами.

Хоча пінопласт гидко скрипить і може мати непривабливий вигляд, позбуватися його, особливо перед зимовим періодом, не варто. Краще зробіть ось що: перекладіть шматки до глибокої ємності, залийте ацетоном і ретельно перемішайте.

Реакція почне відбуватися миттєво і пінопласт одразу перетвориться на субстанцію, яка на дотик нагадує жувальну гумку. Насправді ви отримали дуже надійний та ефективний герметик, яким за кілька хвилин можна закрити всі щілини у вікнах та утеплити їх на зиму.

Таким способом можна утеплити не лише дерев'яні вікна, але й пластикові, якщо з них дує через наявність щілин.

З яких причин може дути з пластикового вікна

Як і чим можна утеплити вікна? / Фото: pixabay.com

З часом за тривалої експлуатації пластикових вікон з них може почати дути. Причин буває декілька:

якщо будинок збудований нещодавно, рама може трохи перекошуватися і з'являтимуться щілини;

відбувається зношування важливих деталей, наприклад, утеплювача тощо;

несвоєчасний або відсутній догляд за пластиковими вікнами.

Як утеплити вікна, щоб не дуло: ще кілька перевірених способів

Перш ніж починати утеплювати вікна, треба визначити, з якого саме місця дме. Для цього найкраще використовувати тактильний спосіб, тобто просто обмацати вікна по всьому периметру. Там, де ви відчуєте холод, потрібно заклеїти. Допомогти може запалена свічка чи сірник – вогник коливатиметься від вітру.

Можна використати такі способи, щоб утеплити вікна на зиму:

заклейте стики віконної рами малярним скотчем – давній і перевірений спосіб;

застосуйте теплозберігальну плівку на склі – доволі хороший варіант для утеплення вікна;

заповніть щілини підручними матеріалами – розмоченою тканиною, газетою.

Не забудьте перед процедурою ретельно вимити вікна, щоб до оселі проникало сонячне світло, яке буде додатковим джерелом обігрівання. Також знежирте всі ті поверхні, де ви проводитимете роботи з утеплення, щоб матеріал краще тримався.

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