Накличете біду і хвороби: забудьте про ці кольори, коли фарбуватимете крашанки на Великдень

Для православних християн Великдень — одне з найважливіших днів року. Віряни східного обряду святкуватимуть його вже 5 травня. Одна з особливих традицій — фарбувати крашанки. Однак, є кольори, в які фарбувати яйця на Великдень заборонено.

Згідно з народними віруваннями, деякі відтінки крашанок можуть стати причиною неприємностей в оселі та навіть хвороб у членів родини.

Чи можна фарбувати темні яйця: що про це кажуть народні прикмети

Здавна вважалося, що фарбувати крашанки на Великдень у темні кольори, зокрема, чорний, не варто. Темні відтінки зовсім не поєднуються з тією світлою радістю, яку несе Воскресіння Христове. У наших пращурів чорний та інші подібні кольори асоціювалися з трауром, смутком і негативом.

Чорний колір крашанок може призвести до хвороб, бід та інших неприємностей в родині. Сірий також не найкращий відтінок. Він є символом апатії, безнадії, туги. Такі яйця стануть причиною появи негативних емоцій та розчарування в вашому житті.

У деяких культурах фіолетовий колір вважається символом каяття, смутку та покаяння. Крашанки в такому відтінку принесуть у родину непорозуміння, сварки та проблеми у стосунках.

Якими кольорами можна фарбувати яйця на Великдень

Найпопулярнішим кольором для фарбування крашанок в усі часи був червоний та його відтінки. Він здавна символізує щастя, радість, здоров'я, а тому підходить для цього великого свята.

Також можна обрати зелений колір, який є символом початку, життя, весни та свіжості. Зелені крашанки принесуть до вашого дому добробут і успіх.

Жовтий колір можете обирати, якщо хочете залучити в оселю процвітання та гроші. Він є символом сонця, радості, багатства.

Ще один колір, який сміливо можна обирати — синій. Він є символом щирості, спокою та вірності, а тому принесе в родину гармонію та позитивні емоції.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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