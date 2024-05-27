Накличете біду: які картини не можна вішати у себе вдома за народними прикметами

Часто українці прикрашають свою оселю картинами, щоб створити в кімнатах особливу атмосферу. Однак, слід бути обережними. Адже за народними прикметами не всі картини можна вішати на стінах у будинку.

Насамперед, народні прикмети застерігають нас від того, аби прикрашати оселю картинами з водою, яка стоїть. Чому не можна вішати на стіну картини з зображенням стоячої води? Тут все просто. Вважається, що такий декор принесе в ваше життя "застій". А ось картини з водою, яка тече, особливо, якщо вона не витікає з водойми, а прибуває (наприклад, водопад), наші предки радили вішати на стінах будинку. Вона допоможе принести позитивну енергію.

Якщо на картині зображені незрозумілі вам літери чи символи, також краще від неї відмовитися. Бідність притягують зображення розрухи, руїн будь-чого. Навіть якщо це досить мальовнича картина, вона може перетворити всі ваші мрії на пил.

Негативну енергетику несуть полотна із зображенням плачу, страждань, хвороб чи людей з фізичними вадами. Вони приносять в оселю безсилля та безнадійність. Якщо на картині є люди похилого віку, вона буде нагадувати вам про неминучу старість. Уникайте зображення люті чи насильства.

Ізотерики також попереджають про картини, на яких зображені люди, які вже померли. Краще сховайте всі зображення покійних родичів у альбом, адже невідомо, чия енергетика виявиться сильнішою — мертвих чи живих.

Які картини можна вішати в будинку для щастя і успіху

Які картини можна вішати в будинку для щастя і успіху / Фото: pixabay.com

Якщо вам все ж дуже хочеться прикрасити будинок картинами, обирайте весняні чи літні пейзажі. Вони викликають відчуття затишку, тепла, щастя. Саме в ці пори року все квітне і примножується, а тому від зображень йтиме позитивна енергетика, яка буде допомагати розвиватися по житті. Такі картини найкраще підходять тим, хто хоче побудувати міцну родину, наповнити будинок теплом. Їх радять вішати у спальні чи вітальні, де збирається вся сім'я.

Ідеально підійдуть також картини з зображенням дерев, рослин, лісу. Вони, кажуть ізотерики, приносять в будинок фінанси. У фен-шуй саме з енергією дерева пов'язана вся грошова сфера. Якщо ви хочете притягнути в своє життя побільше грошей, такі полотна радять вішати в коридорі чи біля робочого столу.

Рибки у фен-шуй є символом багатства, а тому такі картини також варто розмістити у себе вдома. Також такі полотна здатні захистити людину від нещастя, негативу, розчарувань. Але не вішайте їх у спальні.

Хорошим вибором стануть картини з злбраженням будь-яких миролюбних птахів, наприклад, голубів чи лебедів. Перші символізують мир, спокій, а другі є символом вірності, щирого кохання.

Для залучення щастя варто повісити картини з півоніями. Ці квіти мають потужну позитивну енергетику, вони є найкращими помічниками для пошуку кохання, гармонії, щастя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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