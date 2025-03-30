Накип у чайнику зникне, як і не було: цей трюк зі шкіркою овоча працює краще будь-якої хімії

Як позбутися накипу в чайнику / © Unsplash

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Проблема накипу в чайниках знайома кожному, вона виникає через використання жорсткої води. Згодом накип не тільки псує зовнішній вигляд чайника, а також значно погіршує смакові якості напоїв, приготованих з такої води. Досвідчені господині зазвичай використовують спеціалізовані хімічні засоби, щоб позбутися накипу. Втім існує безпечний та екологічний спосіб, який допоможе легко та швидко вирішити проблему. Спробуйте цей простий, але ефективний метод, і чайник тішитиме своєю чистотою упродовж тривалого часу.

Як легко позбутися накипу в чайнику: простий трюк, про який мало хто знає

Крок №1. Спочатку треба зібрати картопляне лушпиння, 100 грамів буде досить. Ретельно промийте відходи проточною водою, щоб видалити залишки землі. Це забезпечить чистоту процедури й допоможе уникнути потрапляння сторонніх речовин у чайник.

Крок №2. Покладіть картопляне лушпиння у чайник, залийте холодною водою і закип’ятіть. Органічні кислоти, що містяться в картопляній шкірці, почнуть взаємодіяти з мінеральними відкладеннями на стінках посуду.

Крок №3. Коли чайник закипить, вимкніть його чи зніміть з плити й залиште на годину, щоб відвар з картопляних відходів відпрацював. За цей час активні речовини з картопляного лушпиння встигнуть розчинити накип, поступово очищаючи внутрішню поверхню без застосування агресивних хімічних засобів.

Крок № 4. Потім вилийте відвар з лушпинням, добре помийте чайник, щоб повністю видалити увесь розчинений накип.

Якщо лушпиння немає, можна скористатися картопляним крохмалем. Для цього треба розчинити чайну ложку крохмалю в 700 мл води, довести розчин до кипіння і залишити чайник на одну годину. Після процедури ретельно промийте чайник, накип зникне, як і не було.