Накип зникне за 2 хвилини: перевірений часом спосіб

Як очистити чайник від накипу / © unsplash.com

Реклама

З часом відкладення перетворюються на щільний накип, через який вода нагрівається повільніше, а сам чайник виглядає занедбаним. Але позбутися цього можна без дорогих магазинних засобів. Існує простий домашній метод, який дозволяє очистити чайник від накипу швидко та без зайвих витрат.

Як прибрати накип у чайнику за кілька хвилин

Один із найпопулярніших способів — використати лимонну кислоту. Вона добре розчиняє вапняний наліт і водночас підходить для електрочайників та пластикових моделей.

Що потрібно зробити:

Реклама

наповніть чайник водою майже до максимуму;

всипте 2–3 столові ложки лимонної кислоти;

увімкніть прилад і дочекайтеся кипіння.

Уже під час нагрівання можна помітити, як наліт починає відходити від стінок. Після цього воду слід вилити, а чайник добре сполоснути.

Як очистити чайник від сильного накипу: перевірений старий спосіб

Якщо йдеться про металевий, емальований або керамічний чайник, можна скористатися більш інтенсивним методом. Він особливо корисний тоді, коли накип накопичувався давно.

Що робити:

закип’ятіть у чайнику воду;

додайте 1 столову ложку соди на кожен літр рідини;

залиште кипіти ще приблизно 10 хвилин на малому вогні.

Сода допомагає розм’якшити навіть старі відкладення, які важко зняти звичайним миттям.

Реклама

Після кип’ятіння у теплу воду можна покласти кілька картопляних шкірок. Завдяки природному крохмалю вони допомагають розпушити залишки сольового нальоту та полегшують очищення.

Після будь-якого способу чайник потрібно ретельно вимити під проточною водою кілька разів. Це допоможе повністю прибрати залишки соди чи кислоти.

Такі прості домашні методи допоможуть швидко прибрати накип у чайнику, повернути йому чистоту та продовжити термін служби без зайвих витрат.

Новини партнерів