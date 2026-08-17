Наліт на крані зникне без тертя: потрібен лише один продукт

Як очистити наліт на раковині / © www.freepik.com/free-photo

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Білий наліт на кранах та раковині, розводи на змішувачі та постійно брудний відсік переливу — стандартна картина у будинках, де з крана тече жорстка вода. Винуватцями цього є розчинені солі кальцію та магнію, які після випаровування вологи залишають стійкий мінеральний осад. Як очистити раковину без їдкої побутової хімії?

Про це розповідає Dom Wprost.

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Як очистити наліт на раковині і кранах без хімії

Насправді очистити такий наліт можна навіть без дорогої іноземної побутової хімії. Спершу спробуйте перевірені засоби, які є вдома у кожного. Розчинити такий тип забруднень зможе лимон.

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Принцип дії цієї методики базується на елементарній хімії: лимонна кислота вступає в реакцію з мінеральними осадами та розчиняє їх. Для приготування засобу знадобиться сік одного або двох лимонів, розведений невеликою кількістю води.

Якщо ж необхідно обробити вертикальну поверхню кераміки, до розчину додайте трохи солі, аби утворилася густа паста для чищення. Суміш нанесіть губкою на проблемні ділянки в раковині та кранах.

Водночас фахівці застерігають від надмірного захоплення механічним тертям. Якщо для кераміки застосування соляних крупинок є припустимим, то хромоване покриття сильно розтирати не можна. Сіль може подіяти як абразив і подряпати глянцеву поверхню.

Тому для догляду за сантехнікою краще скористатися м’якою серветкою або ватним диском, просоченим лимонним соком, залишити засіб на кілька хвилин, після чого ретельно промити водою та витерти насухо.

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Такий метод має і обмеження. Лимонна паста чи сік дієво видаляє свіжий наліт. Якщо кераміка вкрита застарілими й товстими мінеральними відкладеннями, лимонний сік буде безсилим, і без професійних засобів тут не обійтися.

Крім того, у жодному разі не використовуйте кислотні засоби на поверхнях із натурального каменю, зокрема, на мармурі та травертині.

Також не змішуйте лимонний сік із побутовою хімією на кшталт відбілювачів, адже можуть утворитися токсичні випари, якими не можна дихати.

Аби запобігти утворенню нового вапняного нальоту, спробуйте протирати кран після кожного використання. Звичайне протирання крана від крапель води не дає мінералам залишатися на хромі та кераміці.

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Нагадаємо, сучасні пральні машини розраховані на щоденне використання і зазвичай витримують 10–15 років експлуатації або 2 500–5 000 циклів прання. Нормою вважається 2–3 прання на добу. За потреби можна запускати й більше, проте після кожного прання варто робити перерву принаймні на півгодини.

Найбільше пральним машинкам шкодять постійне перевантаження барабана, перевищення дозування мийних засобів, відсутність захисту від жорсткої води, відсутність регулярного очищення та перепади напруги.

Щоб подовжити термін служби пральної машинки, необхідно провітрювати люк і лоток після кожного використання, а також щомісяця очищати фільтр, ущільнювач і барабан.

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