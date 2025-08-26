Які кросівки будуть в моді восени: відповіли експерти

Модні кросІвки// джерело: aspolo.ua

Кожен сезон приносить свої модні правила, і осінь 2025 року не стане винятком. Якщо раніше білі кросівки були незмінним атрибутом стильного образу, то сьогодні їхнє місце зайняв зовсім інший колір — коричневий. Цей тренд, який почав набирати обертів ще кілька сезонів тому, сьогодні досяг свого піку, перетворивши кросівки в шоколадних, карамельних та бісквітних відтінках на головний must-have. Коричневий став новою елегантною альтернативою класичному чорному, пропонуючи теплоту і м’якість, що ідеально відповідають осінній естетиці. Про основні осінні тренди розповіли експерти vogue.ua

Чому саме коричневі кросівки

Тренд на коричневі кросівки не з’явився випадково. Він є логічним продовженням загальної тенденції, що охопила індустрію моди. Все почалося з того, як Pantone оголосив відтінок Mocha Mousse «кольором року». Цей теплий і багатогранний колір швидко перекочував з подіумів у гардероби, ставши основою для створення стильних осінніх образів.

Коричневі кросівки поєднують у собі комфорт і універсальність спортивного взуття з благородством і елегантністю, характерними для класичних відтінків. Це дозволяє легко комбінувати їх як з повсякденним, так і з більш формальним одягом. Найбільшою популярністю користуються моделі з м’якої замші в біговому силуеті, які відсилають до естетики 1970-х років, додаючи образу ностальгічних ноток.

Від Miu Miu до Adidas: хто створив цей тренд

Хоча сьогодні коричневі кросівки можна знайти в колекціях майже кожного бренду, джерела тренду варто шукати у високій моді. У 2024 році Міучча Прада для своєї колекції Miu Miu весна-літо представила оновлену модель New Balance 530, виконану з коричневої замші. Ця пара миттєво стала культовою. Як і багато інших робіт Пради, вона не просто потрапила в тренд, а й сама його задала, надихнувши безліч дизайнерів та мас-маркет-брендів на створення власних варіацій.

Не менш важливу роль зіграв співак Гаррі Стайлз, який відмовився від звичних adidas Samba на користь обтічних кросівок Dries Van Noten. Ця модель з мінімалістичним дизайном і без великих логотипів стала однією з найбажаніших у 2025 році, підтверджуючи, що тренд на коричневі кросівки підтримують і люксові бренди.

Повернення легенд: Puma Speedcat та Adidas SL 72

Окрім нових моделей, тренд на коричневі кросівки підтримали й перевипуски архівних легенд. У 2025 році Puma тріумфально повернула модель Speedcat, створену в 1980-х для пілотів «Формули-1». Сьогодні ця модель переживає нову хвилю популярності, а її карамельний відтінок із кремовими деталями вважається головним вибором сезону.

Ще одним прикладом успішного повернення є модель Adidas SL 72. Завдяки Беллі Хадід, яка поєднала їх з розкльошеними штанами, ці кросівки стали гідною альтернативою популярним adidas Samba. Її вихід закріпив позиції моделі як обов’язкового елемента сучасного гардеробу.

Puma Speedcat// фото: vogue.ua

Зірки, подіуми та мас-маркет: тренд, що охопив усіх

Популярність коричневих кросівок підтверджується не лише високою модою. Вони вже стали вибором багатьох знаменитостей. Американська акторка, модель та продюсерка Дакота Джонсон була помічена в темно-коричневих замшевих Nike Cortez, а в мас-маркеті, наприклад, у Marks & Spencer, модель із замші кольору camel була розпродана за лічені дні. Це свідчить, що тренд на коричневі кросівки не обмежений лише елітними колами, а має широку привабливість, ставши справжнім символом осені 2025 року.

Dries van Noten// фото: vogue.ua

Цей осінній сезон — найкращий час, щоб відмовитися від звичних білих і чорних кросівок і експериментувати з коричневими відтінками. Від карамельних Puma Speedcat до мінімалістичних Dries Van Noten і класичних Nike Cortez — вибір величезний, і кожен зможе знайти модель, що ідеально підкреслить його стиль.