Чим відчистити кран від вапняного нальоту / © Unsplash

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Хоча від вапняного нальоту зараз існує чимало професійних засобів, досвідчені покоївки пропонують простий і дешевий варіант, який діє не гірше дорогої хімії. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Добрі Новини», як швидко повернути кранам бездоганне сяяння.

Як за 5 хвилин позбутися вапняного нальоту з кранів без спеціальної хімії

Секретний диво-засіб, який на відмінно впорається із вапняним нальотом, це звичайнісінька зубна паста. Мало хто знає, однак вона добре справляється з вапном і повертає сантехніці первозданний вигляд.

Нанесіть трохи відбілювальної зубної пасти на стару зубну щітку. Ретельно потріть місця, де є вапняний наліт, приділіть особливу увагу основі крана. Для посилення ефекту обробіть ще перекисом водню, можна насипати прямо на поверхню. Залиште все на 5–10 хвилин, щоб паста й перекис відпрацювали. Потім ще раз пройдіться щіткою, наліт почне буквально сходити з поверхні сантехніки. Видаліть залишки засобу й нальоту вологою серветкою чи губкою.

Чому цей засіб працює

Зубна паста містить абразивні мікрочастинки, які м’яко полірують металеву поверхню.

Перекис водню розчиняє органічні забруднення та підсилює очищувальну дію пасти.

Разом вони утворюють безпечний і вкрай ефективний «скраб» для металу.

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