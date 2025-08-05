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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Наречений на весіллі назвав кохану ім’ям колишньої: реакція дівчини здивувала

Весілля в англійській глибинці пішло не за планом, коли наречений, стоячи біля вівтаря, від хвилювання назвав ім’я своєї колишньої.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Наречений на весіллі назвав кохану ім’ям колишньої: реакція дівчини здивувала

Наречений на весіллі назвав кохану ім’ям колишньої: реакція дівчини здивувала / © Newsweek

На весільній церемонії в англійському селі, яка мала бути ідеальною, стався невеликий курйоз, що змусив усіх сміятися. 51-річний наречений Ендрю Філдс, стоячи біля вівтаря зі своєю коханою, 43-річною Ребеккою, від хвилювання випадково назвав ім’я своєї колишньої дівчини, Сари.

Про це пише NewsWeek.

Священник підказував слова клятви: «Я вважаю тебе, Ребекко Сара Джоан Куреші…», але Ендрю, тримаючи наречену за руки, відповів: «Я беру тебе, Саро…».

Цей момент викликав сміх у нареченої, гостей та самого Ендрю. На щастя, Ребекка не образилась, бо зрозуміла, що це був просто нервовий зрив. Вона пояснила, що Сара — це також одне з її других імен, тож плутанина була зрозумілою.

Ребекка поділилася цим курйозним відео в TikTok, і воно швидко стало вірусним. Багато користувачів у коментарях стали на захист Ендрю, стверджуючи, що він просто дуже нервував. Інші ж пригадали схожий епізод із серіалу «Друзі», де Росс біля вівтаря вимовляє ім’я Рейчел. Попри цей кумедний момент, весілля пройшло чудово, а Ребекка з Ендрю досі щасливі у шлюбі.

Нагадаємо, у Єкатеринбурзі 32-річна Мар’яна Баруткіна, яка щойно стала мамою, зламала хребет, виконуючи небезпечний трюк для соціальних мереж. Жінка намагалася повторити вірусний «Виклик на шпильках», натхненний позою співачки Нікі Мінаж.

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