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Наречений на весіллі назвав кохану ім’ям колишньої: реакція дівчини здивувала
Весілля в англійській глибинці пішло не за планом, коли наречений, стоячи біля вівтаря, від хвилювання назвав ім’я своєї колишньої.
На весільній церемонії в англійському селі, яка мала бути ідеальною, стався невеликий курйоз, що змусив усіх сміятися. 51-річний наречений Ендрю Філдс, стоячи біля вівтаря зі своєю коханою, 43-річною Ребеккою, від хвилювання випадково назвав ім’я своєї колишньої дівчини, Сари.
Про це пише NewsWeek.
Священник підказував слова клятви: «Я вважаю тебе, Ребекко Сара Джоан Куреші…», але Ендрю, тримаючи наречену за руки, відповів: «Я беру тебе, Саро…».
Цей момент викликав сміх у нареченої, гостей та самого Ендрю. На щастя, Ребекка не образилась, бо зрозуміла, що це був просто нервовий зрив. Вона пояснила, що Сара — це також одне з її других імен, тож плутанина була зрозумілою.
Ребекка поділилася цим курйозним відео в TikTok, і воно швидко стало вірусним. Багато користувачів у коментарях стали на захист Ендрю, стверджуючи, що він просто дуже нервував. Інші ж пригадали схожий епізод із серіалу «Друзі», де Росс біля вівтаря вимовляє ім’я Рейчел. Попри цей кумедний момент, весілля пройшло чудово, а Ребекка з Ендрю досі щасливі у шлюбі.
Нагадаємо, у Єкатеринбурзі 32-річна Мар’яна Баруткіна, яка щойно стала мамою, зламала хребет, виконуючи небезпечний трюк для соціальних мереж. Жінка намагалася повторити вірусний «Виклик на шпильках», натхненний позою співачки Нікі Мінаж.