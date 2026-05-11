ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

Наречений відкрив стрілянину на власному весіллі та вбив дружину

Трагедія сталася у місті Кампінас. Чоловік застрелив молоду дружину просто під час весільної вечірки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Наречений відкрив стрілянину на власному весіллі та вбив дружину

Поліцейський убив дружину під час весільної вечірки / Фото: Newsflash

У бразильському місті Кампінас сталася трагедія під час весілля — наречений відкрив стрілянину на святкуванні та смертельно поранив свою новоспечену дружину. За даними поліції, він спочатку втік із місця події, а згодом повернувся та знову відкрив вогонь.

Про це повідомляє Тhe sun.

Жертвою стала 34-річна Наджилла Дуенас Насіменту. Її чоловік, 55-річний Даніел Барбоза Марінью, був затриманий невдовзі після інциденту. Його підозрюють у феміциді — умисному вбивстві жінки.

За інформацією правоохоронців, пара офіційно одружилася того ж дня. Однак під час святкування між молодятами виникла серйозна сварка, яка швидко переросла в бійку.

Очевидці розповіли, що родичі встигли вивести дітей із приміщення, коли конфлікт почав загострюватися. Відомо, що у загиблої було троє дітей від попередніх стосунків.

Після сварки Марінью, який працював у місцевих правоохоронних органах, нібито дістав табельну зброю та вистрілив у дружину. Потім він залишив місце події, але через деякий час повернувся і знову відкрив стрілянину.

Жінка зазнала кілька вогнепальних поранень і померла. Поліція проводить розслідування обставин трагедії.

Нагадаємо, в Черкасах виявили, хто влаштував стрілянину в одному з районів міста, та притягнули чоловіка до відповідальності. Причиною агресії став конфлікт із дітьми через бузок.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
417
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie