Наречений відкрив стрілянину на власному весіллі та вбив дружину

Поліцейський убив дружину під час весільної вечірки / Фото: Newsflash

У бразильському місті Кампінас сталася трагедія під час весілля — наречений відкрив стрілянину на святкуванні та смертельно поранив свою новоспечену дружину. За даними поліції, він спочатку втік із місця події, а згодом повернувся та знову відкрив вогонь.

Про це повідомляє Тhe sun.

Жертвою стала 34-річна Наджилла Дуенас Насіменту. Її чоловік, 55-річний Даніел Барбоза Марінью, був затриманий невдовзі після інциденту. Його підозрюють у феміциді — умисному вбивстві жінки.

За інформацією правоохоронців, пара офіційно одружилася того ж дня. Однак під час святкування між молодятами виникла серйозна сварка, яка швидко переросла в бійку.

Очевидці розповіли, що родичі встигли вивести дітей із приміщення, коли конфлікт почав загострюватися. Відомо, що у загиблої було троє дітей від попередніх стосунків.

Після сварки Марінью, який працював у місцевих правоохоронних органах, нібито дістав табельну зброю та вистрілив у дружину. Потім він залишив місце події, але через деякий час повернувся і знову відкрив стрілянину.

Жінка зазнала кілька вогнепальних поранень і померла. Поліція проводить розслідування обставин трагедії.

