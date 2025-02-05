Нарешті однозначна відповідь: що слід зберігати у нижніх ящиках холодильника

Ручаємося, що ви зберігаєте на нижній полиці холодильника не ті продукти.

Нижні ящики холодильника призначені не для овочів та фруктів, як вважає більшість з нас. Експерти з безпеки харчування наголосили, що нижня полиця холодильника насправді призначена для охолодження м'яса та риби.

Про це йдеться у матеріалі "24 Каналу".

Спеціалісти зазначають, що 90% людей неправильно використовують нижню полицю, зберігаючи там овочі, корнеплоди та фрукти. Проте холодильних влаштований іншим чином. І не дарма. Саме нижні полиці є найбільш холодними, тож призначені для охолодження м'яса та риби.

"Цю зону називають нульовою, адже температура там має триматися приблизно на 0°C. І якщо класти туди свіжі фрукти та овочі, ви незабаром помітите, що вони постійно підморожуються. А це швидко позначиться на тому, які ці продукти смакуватимуть, та на тому, як довго вони можуть зберігатися", – йдеться у матеріалі.

Тож свіжі фрукти й овочі набагато доцільніше буде складати у верхні секції, якщо в холодильнику немає нижніх ящиків. Зазвичай температура вгорі холодильника зберігається на рівні 4-5°C – а це оптимальне середовище для зберігання свіжих продуктів.

Як слід зберігати продукти у холодильнику

На середніх полицях холодильника радять зберігати молочні продукти: сири, молоко, йогурт та кефір. Також там варто класти і різноманітні фреші та соки.

Бічні секції в холодильнику ідеально підійдуть для їжі, що містить багато консервантів та має тривалий термін придатності (безалкогольні напої, консерви, соуси та маринади).

А ось молочні продукти для бічних поличок не підходять, навіть якщо ви звикли до такого розташування. Зважайте на те, що температура на бічних полицях найвища – близько 10°C.

Нагадаємо, нутриціологиня Ольга Дорош розповіла, чи потрібно мити сире м'ясо перед приготуванням і заморожуванням.

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