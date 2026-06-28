Нарешті у цих чотирьох знаків закінчиться чорна смуга: в липні доля подарує їм купу шансів

Гороскоп на липень 2026 / © www.freepik.com/free-photo

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Липень 2026 року може стати справжньою точкою відліку для чотирьох знаків зодіаку. Після періоду невдач, фінансових труднощів, розчарувань або постійного відчуття, що все йде не за планом, ситуація почне поступово змінюватися на краще. Астрологи вважають, що саме цього місяця відкриються нові можливості, з’являться цікаві знайомства, несподівані пропозиції та шанси, які не варто втрачати.

Овен

Для Овнів липень стане місяцем довгоочікуваного полегшення. Якщо останнім часом доводилося постійно боротися з труднощами, тепер обставини почнуть складатися на вашу користь. Вирішаться питання, які довго не давали спокою, а проблеми, що здавалися безвихідними, знайдуть просте рішення.

Особливо вдало складатимуться справи, пов’язані з кар’єрою та фінансами. Можливе підвищення, нова робота або вигідний додатковий заробіток. Не виключені й приємні новини, пов’язані з житлом або великою покупкою.

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В особистому житті також намічаються позитивні зміни. Самотні Овни можуть познайомитися з людиною, яка відіграє важливу роль у майбутньому, а ті, хто вже перебуває у стосунках, нарешті знайдуть спільну мову з партнером.

Рак

Для Раків липень стане місяцем відновлення внутрішньої рівноваги. Те, що ще недавно викликало тривогу, втратить свою актуальність. З’явиться більше впевненості у власних силах, а разом із нею — бажання рухатися вперед.

Особливо сприятливим цей період буде для тих, хто давно хотів змінити роботу, відкрити власну справу або реалізувати творчий проєкт. Доля подарує людей, які допоможуть зробити важливий крок.

Також можливі приємні фінансові надходження: повернення старого боргу, премія, вдала угода або несподіваний подарунок.

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Терези

Після затяжного періоду невизначеності Терези нарешті відчують, що життя починає налагоджуватися. Липень принесе більше стабільності, гармонії та позитивних подій.

Особливо пощастить у професійній сфері. Ваші ідеї почнуть помічати, а керівництво або партнери оцінять вкладені зусилля. Не виключено, що саме цього місяця з’явиться шанс значно покращити своє матеріальне становище.

У родині також запанує спокій. Давні конфлікти поступово залишаться у минулому, а взаємини з близькими стануть теплішими та довірливішими.

Козоріг

Для Козорогів липень відкриє двері до нових можливостей. Якщо останнім часом все вимагало надто багато сил, тепер з’явиться відчуття, що життя нарешті повертається у правильне русло.

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Особливо вдалими будуть поїздки, навчання, нові знайомства та зміна професійного напрямку. Будь-які рішення, прийняті в цей період, можуть позитивно вплинути на майбутнє.

Фінансова ситуація також поступово покращиться. З’являться нові джерела доходу або перспективні пропозиції, від яких не варто відмовлятися.

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