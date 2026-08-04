Нарешті у цих знаків зодіаку в серпні закінчиться чорна смуга: кому вдасться позбутися проблем

Гороскоп удачі на серпень 2026 / © Mixnews

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Після непростих місяців, наповнених переживаннями, невизначеністю та численними випробуваннями, серпень може стати для декого справжнім ковтком свіжого повітря. Астрологи вважають, що останній місяць літа принесе зміну енергетики, відкриє нові можливості та допоможе остаточно попрощатися з проблемами, які тривалий час не давали спокою.

Звичайно, астрологічні прогнози не мають наукового підтвердження й не можуть передбачити майбутнє з абсолютною точністю. Водночас багато людей сприймають їх як спосіб налаштуватися на позитивні зміни, уважніше ставитися до власних рішень і не втрачати віри у краще.

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Телець

Останнім часом Тельці могли відчувати, що всі справи рухаються надто повільно. Постійні затримки, фінансові труднощі або невизначеність у роботі могли викликати розчарування.

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У серпні ситуація почне поступово змінюватися. З’являться нові можливості для заробітку, успішного завершення важливих справ або отримання цікавої пропозиції.

Також цей період сприятиме вирішенню сімейних конфліктів. Те, що ще недавно здавалося безвихідною ситуацією, нарешті почне знаходити логічне завершення.

Рак

Для Раків серпень стане місяцем внутрішнього полегшення. Астрологи вважають, що багато представників цього знаку зможуть відпустити старі образи, припинити хвилюватися через минуле й більше уваги приділяти майбутньому.

Особливо вдало складатимуться питання, пов’язані з особистим життям. Самотні Раки можуть познайомитися з цікавою людиною, а ті, хто вже перебуває у стосунках, отримають шанс зміцнити взаєморозуміння.

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Крім того, наприкінці місяця можливі приємні фінансові новини.

Діва

Представники цього знаку довго працювали, не отримуючи бажаного результату. Саме серпень може принести заслужену винагороду за терпіння й наполегливість.

Діви матимуть шанс завершити складні проєкти, знайти нову роботу або зробити важливий крок у професійному розвитку.

У багатьох також покращиться емоційний стан. З’явиться більше сил, натхнення та бажання рухатися вперед.

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Скорпіон

Для Скорпіонів останні місяці могли бути пов’язані з численними випробуваннями. Проте серпень стане періодом, коли багато складних ситуацій почнуть вирішуватися майже самі собою.

Особливо вдало складатимуться питання фінансів, нерухомості та документів. Астрологи радять не боятися приймати важливі рішення, адже саме зараз обставини можуть скластися на вашу користь.

Козоріг

Козороги часто звикли покладатися лише на власні сили, однак останнім часом навіть їх терпіння могло вичерпатися. У серпні ситуація поступово стабілізується. З’явиться можливість:

завершити затяжні справи;

отримати підтримку від впливових людей;

знайти нові джерела доходу;

покращити стосунки з близькими.

Багато представників знаку відчують, що життя нарешті повертається у звичне русло.

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