Народні прикмети про майбутній урожай та погоду: ось, як наші предки передбачали важливі події

Народні прикмети є багатовіковим досвідом нашого народу. Ми можемо їх використовувати навіть сьогодні. Які є народні прикмети для початку зими, які вказують про урожай і майбутню погоду?

За віруваннями наших предків, сама природа допомагає нам зрозуміти, якою буде погода та чи можна чекати на великий урожай наступного сезону.

Якщо сніг у грудні лягає на землю рівно, наступний рік обіцяє багатий урожай, тому що земля під такою ковдрою добре "відпочине", "набереться сил" і накопить достатньо вологи, щоб навесні були добрі сходи.

Коли грудень морозний, але малосніжний, для майбутнього урожаю такий знак є недобрим. Підмерзла земля, яка не захищена шаром снігу, не зможе "відпочити" і отримати достатньо вологи.

Якщо в грудні надто часто тане сніг, це може означати, що зима буде затяжною, весна запізниться. В давнину вірили, що через таку погоду затримується початок сільськогосподарських робіт.

Найкраще майбутню погоду можуть підказати птахи і звірі, які дуже чуйно реагують на будь-які її зміни задовго до їхнього початку. Поведінка тварин і птахів була саме тим "барометром", який використовували наші предки.

Коли горобці на початку зими ховаються під укриття, чекайте на сильний вітер, який підніметься дуже скоро. Може навіть початися завірюха.

Якщо домашня кішка шукає тепле місце, це означає, що наближаються зимові холоди, варто утеплитися і відшукати теплі ковдри, щоб вкриватися на ніч.

Коли ви помітили, що ворони збираються в зграї і сідають на верхівки дерев, можна чекати на потепління, яке прийде вже днями.

Ще одним помічником у передбаченні погоди взимку є небо. Тож не забувайте час від часу поглядати вгору.

Якщо на заході сонце має червоний колір, вночі прийде різке похолодання.

Навколо місяця світлі кола, чекайте на сильний снігопад. Такий феномен можна пояснити з наукової точки зору, адже він виникає через кристали льоду в атмосфері.

Читайте також: