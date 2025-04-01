Народні прикмети сьогодні, 1 квітня: що заборонено і дозволено робити / © Unsplash

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Цей день носить таку назву через християнське свято на честь преподобної Марії Єгипетської, яке припадає на цю дату. За народними повір'ями та традиціями, цей день також асоціюється з прихованими змінами в природі, коли настає перша весняна тепло, і природа починає пробуджуватися від зимового сну.

Що не можна робити 1 квітня

Не можна починати важливі справи. Вважається, що все, що розпочато в цей день, не матиме успіху, і справа може зірватися чи не принести бажаного результату.

Не можна брати в борг. Згідно з повір'ями, гроші, позичені в цей день, можуть не повернутися або принести нещастя.

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Не можна сваритися і лаятися. Вважається, що сварки та конфлікти, що виникають на 1 квітня, можуть мати негативні наслідки.

Не можна дарувати ножі чи інші ріжучі предмети. Це може символізувати розрив чи погіршення стосунків.

Не можна одягати нове або важливе вбрання. Це повір'я вказує на те, що новий одяг може "не пощастити" в цей день, адже є ймовірність псування або невдачі.

Прикмети погоди на 1 квітня

Якщо вранці ясне небо і сонце світить – буде гарна і тепла весна.

Якщо вітер сильний і холодний, то весна буде пізніше, і літо не надто спекотним.

Дощ 1 квітня — до пізньої і дощової весни.

Перші грози в квітні — до урожайного року.

Коли 1 квітня небо затягнуте хмарами, а вітер слабкий, то весна буде прохолодною, але без різких перепадів температури.

Теплий ранок 1 квітня – до ранньої і теплої весни.

Народні традиції 1 квітня

Обрядове очищення. 1 квітня в деяких регіонах було прийнято проводити обряд очищення. Люди вимітали сміття з дому, мити і чистити оселю, щоб вигнати все погане, що могло накопичитися за зиму. Це символізувало початок весняного оновлення та відродження.

Садіння саджанців. За народними віруваннями, 1 квітня – сприятливий день для посадки дерев і кущів. Люди в цей день садили плодові дерева або квіти, вважаючи, що це принесе хороший урожай.

Молитви до Марії. Оскільки 1 квітня відзначається день Марії Єгипетської, люди зверталися до неї за допомогою в роботі і в родинних справах. Вірили, що молитви до Марії здатні захистити від негативу і допомогти у важких ситуаціях.