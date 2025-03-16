Народні прикмети сьогодні, 16 березня: що заборонено і дозволено робити

В народі 16 березня було відоме під назвами Макарій Весняний або Макарій на воді.

Всі ці назви були пов'язані з тим, що в цей час на річках ще могли плавати криги, і люди вірили, що їхнє танення обіцяє сприятливу весну. Водночас вважалося, що якщо крига ще не розтанула, то холодна погода може затриматися.

Що не можна робити 16 березня

Не можна починати важливі справи. Вважалося, що цього дня не слід розпочинати нові проекти чи важливі роботи, оскільки це могло призвести до невдач. Вважалося, що цей день більше підходить для підготовки до роботи, ніж для початку важливих справ.

Не можна працювати на землі. Незважаючи на те, що свято вважалося початком весняного циклу, тому заборонялося працювати на полі або садити нові рослини. Це було пов'язано з віруванням, що так можна "наробити помилок" у господарстві, які призведуть до поганого врожаю.

Не можна сваритися або конфліктувати. Вважалося, що сварки і конфлікти в цей день принесуть нещастя. Люди намагалися уникати розбіжностей і зберігати мир у родині, щоб не накликати на себе нещастя.

Не можна купатися в річках чи озерах. Оскільки в цей час вода ще могла бути холодною, то купатися чи занурюватися в воду вважалося небезпечним. Крім того, це могло бути пов'язано з вірою, що вода цього дня є святинною і повинна використовуватись лише для очищення або певних обрядів.

Не можна бігати через річку або потік. Існувало повір'я, що перехід через воду цього дня може призвести до хвороб, тому бажано було уникати таких дій.

Прикмети погоди на 16 березня

Тепла вода в річках і озерах в цей день вважалася ознакою теплої і ранньої весни.

Якщо в цей день вода в річках ще не відтанула, то можна було чекати пізніх заморозків.

Якщо птахи (особливо ластівки або жайворонки) на 16 березня прилітали рано, це було ознакою того, що весна буде теплою.

Небо похмуре або йде сніг, це вказує на те, що весна затримається або буде холодною.

Річка щепід кригою, це вважається ознакою того, що холоди ще затримаються.

Туман передбачає теплу і сприятливу весну.

Народні традиції 16 березня

Підготовка до весняних робіт. Люди часто займалися підготовкою до сільськогосподарських робіт. Це був час, коли чистили і лагодили сільськогосподарські інструменти, ремонтували обори та сараї, готували насіння для посіву. Вважалося, що це допоможе налаштуватися на успішну весну.

Молитви та обряди для врожаю. Селяни просили благословення для свого господарства і майбутніх польових робіт. Існували також ритуали, в яких брали участь члени родини, зокрема символічне "завдяки" землі за хороший врожай минулого року та надії на наступний.

Приготування їжі на свято. Як і в багатьох інших свят, цього дня готували особливі страви. Зазвичай це були страви з нового врожаю (якщо він вже з’являвся), а також різноманітні випічки, оскільки свято відзначалося на тлі завершення зими. Сім’ї часто збиралися разом за святковим столом.

Весняні співи і пісні. Цього дня молодь могла співати весняні пісні, які виражали надії на щасливу весну і добробут. Це був також час, коли виходили гуляти, співати, проводити час разом, святкуючи прихід весни.

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