Народні прикмети сьогодні, 17 березня: що заборонено і дозволено робити

Олексій Теплий — це свято, коли народ відзначав наближення тепла після зимових холодів. В Україні 17 березня часто був першим днем, коли після холодної зими наставав помітний перехід до теплішої погоди.

Що не можна робити 17 березня

Не можна було працювати на землі. Оскільки свято було пов'язане з початком весни, вважалося, що в цей день не можна починати активні роботи на землі, зокрема, оранку та посіви. Це було пов'язано з тим, що Олексій Теплий вважався оберегом для майбутнього врожаю, і його день мав бути посвячений більше відпочинку та молитвам.

Не можна було купати худобу. В народі існувала заборона на купання худоби в цей день. Це було важливе правило, оскільки вважалося, що це може призвести до хвороб тварин або навіть до їх загибелі. Хоча це був день, коли наставав прихід весняного тепла, його не можна було використати для таких обрядів.

Не можна було "перетинати межу". У деяких регіонах існувала традиція, що на Олексія Теплого не можна було порушувати кордони земель чи переходити через межу сусідських територій. Це вважалося нечемним і навіть небезпечним, оскільки могло привести до сварок або нещасть.

Не можна було починати важку фізичну працю. В цей день не рекомендувалося починати важку фізичну працю, щоб не накликати нещастя на себе або своїх близьких. Олексій Теплий був символом тепла і відпочинку, тому не варто було порушувати спокій цього дня надмірними зусиллями.

Не можна було позичати гроші. На Олексія Теплого також не рекомендувалося позичати гроші або вступати в фінансові угоди, оскільки вірили, що це може призвести до фінансових труднощів протягом року.

Прикмети погоди на 17 березня

Тепла погода на Олексія — до теплої весни.

Мороз на Олексія — до хмарного літа.

Холодна погода — до затяжної весни.

Якщо на Олексія Теплого вже починають квітнути перші квіти, це вказує на те, що весна буде теплою і ранньою.

Сонце і ясна погода — до гарного врожаю.

Народні традиції 17 березня

Обряди для оберігання худоби. Оскільки Олексій Теплий був пов'язаний із зміною погоди та початком весняного тепла, цього дня селянки часто проводили обряди, щоб захистити худобу від хвороб. Вважалося, що з теплою погодою могли прийти й різні небезпеки для тварин, тому були особливі молитви та звичаї, спрямовані на оберігання від захворювань. В деяких регіонах на цей день могли проводити обряди, щоб захистити худобу від хвороб і забезпечити її здоров'я.

Перші польові роботи. Незважаючи на те, що на Олексія Теплого ще не починали активно орати землю, цей день був першим сигналом для початку польових робіт. Вважалося, що якщо 17 березня буде тепла погода, можна починати готувати землю до посіву. Проте сама оранка чи інші важкі роботи починалися лише пізніше, коли погодні умови ставали стабільнішими.

Весняні гуляння та пісні. Це свято також могло супроводжуватися весняними гуляннями. Люди збиралися на вулицях чи в місцевих дворах, співали пісні, проводили хороводи, святкували прихід тепла. Особливо в сільських районах відзначали це свято, не забуваючи танців, співів і веселих ігор, що допомагало підняти настрій і символізувало настання нового сезону.

Традиційні страви. На Олексія Теплого часто готували страви, пов'язані з весняним циклом. Наприклад, могли пекти пироги з першими весняними овочами або готувати прості, ситні страви для сім'ї, щоб забезпечити добробут на наступні місяці.

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