Народні прикмети сьогодні, 18 березня: що заборонено і дозволено робити

В народі 18 березня було відоме під назвами Кирилів день або Конон Градар.

Кирилів день традиційно пов'язаний з пам'яттю про святого Кирила, одного з братів, який разом зі своїм братом Мефодієм розповсюджував християнство серед слов'ян, і його внесок у розвиток писемності та християнської культури серед слов'янських народів.

Що не можна робити 18 березня

Не можна працювати на землі. Оскільки цей день був важливим етапом між зимовими і весняними роботами в сільському господарстві, вважалося, що у Кирилів день не можна починати важкі сільськогосподарські роботи, аби не накликати нещастя чи неврожай.

Не можна сваритися і лаятися. В день святого Кирила було важливо зберігати мир і спокій у родині. Люди вірили, що сварки й образи можуть принести нещастя в домівку.

Не можна рубати дерева. Оскільки Кирилів день символізує початок весняного оновлення природи, вважалося, що рубати дерева в цей день неприємно для духів природи і може призвести до поганих наслідків.

Не можна мити голову. В деяких місцевостях вважалося, що миття голови в цей день може призвести до хвороб або нещастя.

Не можна влаштовувати важливі справи або починати нові проекти. Люди намагалися не братися за серйозні справи, щоб не накликати на себе труднощі.

Прикмети погоди на 18 березня

Якщо в Кирилів день тепло і сонячно — літо буде спекотним.

На Кирилів день мряка або туман — літо буде холодним і дощовим.

Якщо вітер сильний — очікується холодне літо.

Якщо йде дощ — літо буде дощовим.

Народні традиції 18 березня

Збиралися для молитви. Оскільки святий Кирило був важливою релігійною фігурою, цей день був пов'язаний із молитовними заходами. Віряни відвідували церкву, молилися за здоров'я родини, добробут і добру врожайність.

Оброблення землі і весняні роботи. Хоча в Кирилів день не рекомендувалося починати важку сільськогосподарську роботу, це був час для завершення підготовки до весняного посіву. Люди відновлювали різні роботи на городах, садках, готуючи землю для майбутнього врожаю.

Святкові обіди та страви. В день святого Кирила влаштовували святкові обіди. В деяких місцях готували спеціальні страви, серед яких могли бути пироги, вареники, каші, а також інші страви, що символізували початок весни та родючості.

Обряди, що сприяють родючості та удачі. Вважалося, що Кирилів день — це момент, коли потрібно молитися за хорошу погоду, багатий урожай і благополуччя в родині. Тому було популярним проведення різноманітних обрядів, щоб налаштувати природу і духів на добрий результат. Наприклад, окроплення землі водою або запалювання свічок у церкві для захисту від негоди.

Звичаї для захисту від злих духів. Вважається, що в цей день важливо захищати свій дім і землю від злих духів, тому робили обрядові дії, такі як окурювання травами чи розвішування оберегів. Відповідно, люди намагалися не чіпати дерева та рослини, щоб не порушити їхній природний ритм.

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