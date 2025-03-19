Народні прикмети сьогодні, 19 березня: що заборонено і дозволено робити

В народі 19 березня було відоме під назвами Костянтинів день або Дарія Брудна.

Цей день був пов'язаний із прибиранням та очищенням, що символізувало очищення від зимової бруди. Також існували різні прикмети та звичаї, що супроводжували цей день, і це могло бути причиною такої народної назви.

Що не можна робити 19 березня

Не можна прати. У народних віруваннях вважалося, що прання на цей день може призвести до нещастя або проблем у родині, а також до поганих погодних умов. Це була частина традицій очищення — саме природа очищалася, тому й людині не слід було займатися такою роботою.

Не можна копати землю. Оскільки цей день асоціювався з очищенням і відновленням після зими, робити будь-яку важку роботу в землі було вважалося негармонійним і порушенням природних процесів.

Не можна свататися або одружуватися. Як і в багатьох інших народних святах, на цей день не рекомендувалося укладати важливі угоди або починати нові справи, щоб не накликати на себе нещастя. Люди вірили, що на Дарію Брудну «все почате може зійти нанівець».

Не можна зловживати алкоголем. Як і на інших святах, надмірне пиття було вважається неправильним і таким, що призводить до поганих наслідків.

Не можна залишати неприбраним будинок. Це день, коли проводиться очищення, тому навіть у домі треба було підтримувати порядок і чистоту, щоб не приносити бруд та негаразди.

Прикмети погоди на 19 березня

Якщо день на Дарію Брудну теплий і сонячний — буде рання і тепла весна.

Сніг на Дарію Брудну — за народними уявленнями, це було передвісником того, що зима ще не відступила остаточно.

Якщо 19 березня йде дощ — весна буде затяжною, з частими дощами та можливими холодами.

Якщо вітер на цей день сильний — це попередження про швидке потепління.

Якщо в цей день ясне небо — це обіцяло сприятливу погоду для польових робіт.

Якщо на 19 березня вночі холодно — настає короткочасний період похолодання.

Народні традиції 19 березня

Очищення дому. Вважалося, що цього дня необхідно було зробити генеральне прибирання в домі та на подвір'ї. Люди виносили з дому весь непотріб, сміття та старі речі, що накопичилися за зиму. Це символізувало очищення і підготовку до приходу весни.

Паління старого непотребу. Під час прибирання старі речі і сміття часто спалювали на багатті, що було символом очищення і відновлення. Багаття вважалося також способом вигнати з дому зиму та бруд.

Проведення обрядів на здоров'я. Згідно з народними віруваннями, на цей день проводили різноманітні обряди на здоров'я, особливо для худоби та домашніх тварин. Люди вірили, що очистити тварин від зимового "бруду" і хвороб допоможе їм бути здоровими та продуктивними протягом року.

Пісні та танці. Цей день був пов'язаний із святкуваннями та веселими народними обрядовими піснями. Вони зазвичай супроводжувалися танцями і співами, що символізували пробудження природи та життя.

Ворожіння. На Дарію Брудну молодь могла ворожити на майбутнє, зокрема на заміжжя або інші важливі події. Це був день, коли дівчата могли шукати знаки в природі або у снах, що вказували на їхнє майбутнє.

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