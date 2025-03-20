Народні прикмети сьогодні, 20 березня: що заборонено і дозволено робити

Назва "Капельник" має коріння в народних звичаях і пов'язана з тим, що цього дня часто починаються перші дощі весни, які "капають" на землю, поливаючи її. Це також знак того, що весняний цикл природи починає активізуватися: сніг тане, річки й потоки оживають, і природа "прокидається" після зимової сплячки. Тому в народі цей день отримав таку назву, адже це був час, коли починалася весна з усіма її характерними ознаками.

Що не можна робити 20 березня

Не можна працювати на землі. У цей день вважалося, що робота на землі або садівництво призведе до того, що врожай буде нещасливим або низьким. Люди вірили, що земля повинна "відпочивати", щоб бути готовою до посіву в інші дні весни.

Не можна бити або карати домашніх тварин. Це свято пов'язане з примиренням і благополуччям, тому жорстокість до тварин вважалася поганою прикметою.

Не можна лаятись або сваритись. Як і багато інших свят, це день примирення, тому сварки й непорозуміння цього дня могли призвести до незгод на весь рік.

Не можна починати великі справи або важливі починання. У народі вважалося, що Василь Капельник не підходить для нових розпочинань, особливо важливих справ. Цей день більше сприяє відпочинку і підготовці до майбутніх кроків.

Прикмети погоди на 20 березня

Дощ 20 березня — до теплої весни.

Сонце світить яскраво — буде рання весна.

Мороз на Василя — весна пізня.

Туман або хмари — до дощового року.

Багато снігу на 20 березня — до холодного літа.

Народні традиції 20 березня

Обрядова їжа. Однією з головних традицій цього дня є приготування та спільне вживання святкової їжі. Зокрема, готувалися спеціальні страви з пшениці, наприклад, пшоняні або гречані каші, а також вареники з різними начинками. Важливою була їжа з медом та молочними продуктами, які символізували родючість і добробут.

Святкові ритуали з водою. Оскільки цей день пов'язаний з початком весняних дощів, народ вірив, що вода в цей день має особливу силу. Існувала традиція обливати один одного водою або навіть просто приносити воду з колодязя в оселі для очищення і захисту від злих сил. Це символізувало очищення і підготовку до весняного відродження природи.

Молитви і побажання здоров'я. Люди цього дня моляться про здоров'я та добробут на рік. Вірилося, що цей день був сприятливим для духовного очищення та зміцнення здоров'я. Важливо було звертатися до святих з молитвою про родинне щастя.

Ворожіння та прикмети. 20 березня також був часом для різних весняних ворожінь. Наприклад, за погодою в цей день люди намагалися визначити, яким буде літо: якщо 20 березня йшов дощ, то літній сезон обіцяв бути вологим, а якщо сонячно — то літній період буде сухим і жарким. Ворожіння на майбутнє було популярним і серед молоді, яка цікавилася, що їх чекає в любові та сімейному житті.

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