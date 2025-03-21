Народні прикмети сьогодні, 21 березня: що заборонено і дозволено робити

Саме в цей час природа починає пробуджуватися після зимового сну. Явдоха Весняна символізувала початок відродження, коли на землі з'являються перші ознаки нового життя: тане сніг, сходять перші квіти, і навіть птахи повертаються з вирію.

Що не можна робити 21 березня

Не можна працювати в полі. Цей день не був призначений для тяжкої праці, особливо для польових робіт. Вважалося, що будь-яка праця в цей день може призвести до поганого врожаю, бо цей період був часом для відпочинку природи, а не для землеробства.

Не можна сваритися. Вважалося, що сварки та конфлікти в цей день можуть принести неприємності, як у побуті, так і в родинному житті. Потрібно було намагатися зберігати гармонію та мир у родині.

Не можна бити тварин. Явдоха Весняна була святом, коли заборонялося ображати або бити домашніх тварин, адже це могло накликати нещастя або хвороби на худобу.

Не можна залишати їжу недоїдженою. У деяких традиціях існувала віра, що залишена їжа на Явдоху може привести до "невдач" в майбутньому, тому потрібно було поважати їжу і не допускати її псування.

Не можна перебувати в сумному настрої. Вважалося, що цей день потрібно проводити в радості, оскільки він символізував прихід весни. Негативні емоції могли нашкодити благополуччю родини.

Прикмети погоди на 21 березня

Якщо на Явдоху теплий день, то літо буде спекотним.

Вітри на Явдоху – до дощового літа.

Хмарно на 21 березня – до холодної весни.

Якщо дощ на Явдоху, то й літо буде дощовим.

Яка погода на Явдоху, така й на Великдень.

Народні традиції 21 березня

Обряди на родючість землі. Вважалося, що Явдоха Весняна сприяє відродженню природи, тому в цей день селяни проводили обряди, пов’язані з родючістю. Наприклад, деякі люди приносили в хату гілки дерев або квіти, щоб привернути удачу та щастя.

Пісні та заклики до весни. В цей день проводили обряди та співали пісні, що закликали теплоту та весну. Це були часто народні веснянки, в яких оспівували прихід нового сезону, пробудження природи, і закликали до родючості.

Стрибки через багаття. Як і на інших весняних святах, на Явдоху Весняну іноді стрибали через вогнище, що було символом очищення та відродження. Багаття асоціювалося з сонцем і теплом, а стрибки через нього були на ознаку того, що людина очищається від зла.

Ворожіння і передбачення. В цей день також проводили різні ворожіння, які допомагали людям дізнатися про майбутнє. Це могло бути ворожіння на погодні умови, на долю або навіть на здоров'я.

Готування традиційних страв. Явдоха Весняна була ще й святом, коли готували різні страви з перших овочів, які з’являлися на ринку чи в городах. Більшість людей готували страви з бобових, овочів і яєць, що вважалося символом нових початків і відродження.

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