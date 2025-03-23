Народні прикмети сьогодні, 23 березня: що заборонено і дозволено робити

В народі 23 березня було відоме під назвами Василина Весняна або Никонів день.

Перша назва пов’язана з тим, що свята Василина вважалася покровителькою жінок та весняних польових робіт. Святого Никона у християнській традиції шанують як аскета і мученика. Цей день у давнину символізував оновлення природи та прихід справжньої весни.

Що не можна робити 23 березня

Заборонено прати, мити підлогу та займатися важкою хатньою роботою. Наші предки вірили, що вода в цей день має особливу силу – вона може "змити" не лише бруд, а й добробут із дому. Особливо застерігали від миття підлоги, бо вважалося, що можна "вимити" здоров’я домочадців. Також небажано було мити голову, щоб не позбутися удачі.

Не можна сваритися та лихословити. Цього дня вважалося важливим зберігати доброзичливість у спілкуванні. Люди вірили, що будь-яка лайка або образа можуть накликати на людину невдачу, сварки затягнуться на довгий час, а взаємини з близькими можуть погіршитися. Особливо застерігали від сварок у сім’ї – це могло принести розлади та труднощі у домі.

Не можна рубати дерева та ламати гілки. Здавна вірили, що у цей день природа "прокидається" після зими, і якщо зламати гілку або зрубати дерево, можна накликати на себе хвороби та невдачі. Особливо остерігалися обрізати фруктові дерева – це могло призвести до поганого врожаю.

Не можна залишати крихти на столі. Цей день вважався особливим для достатку та родинного благополуччя, тому казали: "Залишиш крихти – від себе хліб відженеш". Треба було зібрати все до останньої крихти, щоб у домі завжди був достаток.

Жінкам не можна шити, вишивати, різати тканину. Вважалося, що будь-які дії, пов’язані з голкою чи ножицями, можуть "порізати" власну долю або щастя родини. Особливо це стосувалося незаміжніх дівчат – їм забороняли шити, щоб не "зашити" своє майбутнє сімейне щастя.

Прикмети погоди на 23 березня

Якщо на Никона був дощ, вважалося, що літо буде вологим.

Якщо танув сніг, то чекали на теплу весну.

Сильний вітер – до холодної весни та пізнього літа.

Ясна, сонячна погода – на добрий врожай.

Якщо прилетіли жайворонки – остаточно прийшла весна.

Туман у цей день – до дощового літа.

Якщо вночі мороз, то ще 40 днів можливі холодні ранки.

Народні традиції 23 березня

Ворожіння на майбутнє. Цього дня дівчата часто ворожили, намагаючись передбачити своє майбутнє. Це могли бути ворожіння на заміжжя, на погоду або на врожай. Вважалося, що такі ворожіння, проведені на Василину Весняну, матимуть особливу силу.

Поминальні традиції. У деяких регіонах цей день був також пов’язаний із поминальними традиціями. Люди відвідували могили своїх родичів, ставили на них квіти, приносили жертви (запалювали свічки) та молилися за душі померлих.

Зустріч птахів. Цього дня особливу увагу звертали на появу весняних птахів. Люди зустрічали перших журавлів, ластівок, жайворонків, які повертаються з південних країв. Вважалося, що перші весняні птахи приносять удачу, і їх поява була ознакою того, що весна прийшла остаточно.

Обряд зустрічі весни. Цей день вважався символом пробудження природи, тому люди святкували прихід весни. У селах проводили різноманітні обряди для того, щоб забезпечити багатий врожай і хорошу погоду. Збиралися на поля, луки, святкували, співали пісні, запалювали вогнища, щоб "прогнати" зиму і привернути весняну теплоту.

Природні обряди. Щоб забезпечити хороший урожай і здоров'я, іноді проводили обряди з водою або землею, наприклад, обливали рослини, яким не вистачало вологи, або закопували монети в землю на території садів чи полів. Це вважалося способом "залучити" до себе удачу й багатство.

Ворожіння, віщування, народні обряди — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно.

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