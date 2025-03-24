Народні прикмети сьогодні, 24 березня: що заборонено і дозволено робити

В народі 24 березня було відоме під назвами Антип Зубник, Переддень Благовіщення.

Назва з'явилася тому, що 24 березня в церковному календарі вшановують святого Антипа Пергамського, єпископа і мученика, якого вважають покровителем від зубного болю. За повір'ям, у цей день молилися святому Антипу про зцілення від зубного болю або ж для того, щоб зуби були міцними й здоровими. Також існували різні обряди: наприклад, могли торкнутися дерев'яної ложки чи каменя, промовляючи молитву, аби біль вщух.

Що не можна робити 24 березня

Не братися за важку роботу. Вважалося, що цього дня не можна копати землю, тесати дерево або займатися важкою фізичною працею, щоб не "розбудити" хвороби, особливо зубний біль.

Не їсти твердої їжі. Уникали твердих продуктів (горіхів, сухарів, хлібної скоринки), щоб зуби не кришилися та не боліли.

Не сваритися і не лаятися. Вважалося, що суперечки в цей день можуть накликати негаразди та хвороби.

Не виривати зуби. Якщо зуб розболівся, терпіли до іншого дня, бо вважалося, що видалення зуба 24 березня призведе до тривалого болю або ускладнень.

Не скаржитися на зубний біль. Вірили, що якщо вголос нарікати на біль, то він стане ще сильнішим або ж проблема повторюватиметься.

Не позичати хліба і солі. Це могло призвести до бідності та проблем в родині.

Прикмети погоди на 24 березня

Ясне зоряне небо ввечері – до швидкого потепління.

Якщо птахи повертаються з вирію – весна буде ранньою і теплою.

Горобці купаються в калюжах – на тепло і дощі.

Тепло і сонячно – літо буде спекотним і посушливим.

Сильний вітер – літо буде з бурями та грозами.

Дощ або сніг – дощовите літо, багатий урожай грибів.

Мороз уранці – заморозки можуть тривати ще кілька тижнів.

Народні традиції 24 березня

Молитва святому Антипу. Цього дня зверталися до святого з проханням про здорові зуби та позбавлення від болю.

Полоскання водою з травами. Народні знахарі радили полоскати рот настоєм ромашки, шавлії або дубової кори, щоб зміцнити зуби.

Заговори на здорові зуби. Читали спеціальні замовляння, щоб уникнути зубного болю в майбутньому.

Спостереження за природою. Уважно придивлялися до погоди, птахів і поведінки тварин, щоб передбачити, яким буде літо.

Очищення оселі. Прибирали в хаті та на подвір’ї, виносили непотріб, щоб звільнити простір для оновлення та добробуту.

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