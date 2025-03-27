Народні прикмети сьогодні, 27 березня: що заборонено і дозволено робити

В народі 27 березня було відоме під назвами Напіврепиця, Матрона Наставниця або Бенедиктів день.

У народних традиціях цей день пов’язували з настанням справжньої весни. Люди спостерігали за погодою та природою, вважаючи, що саме Матрона "наставляє" весну, допомагає їй утвердитися. А в релігійному календарі цього дня вшановують Матрону Солунську. Тому день часто називали Матрона Наставниця.

Що не можна робити 27 березня

Не сваритися та не лихословити. Вважалося, що цього дня особливо важливо контролювати свої слова, бо негативні вислови можуть здійснитися.

Не лінуватися. Матрона Наставниця пов’язана з весняним оновленням, тому день вважався сприятливим для початку роботи. Лінивих могли спіткати труднощі протягом року.

Не давати грошей у борг. Щоб не віддати разом із ними свої щастя і добробут.

Не залишати дім у безладі. Дуже важливо було навести лад, щоб весна принесла добробут.

Не скаржитися на життя. В народі вірили, що той, хто цього дня нарікає на долю, ризикує накликати ще більше проблем.

Прикмети погоди на 27 березня

Теплий день – до ранньої та дружньої весни.

Сильний вітер – весна буде холодною та затяжною.

Сонячно та тепло – гарне і врожайне літо.

Похмуро або дощ – до сирого та дощового квітня.

Грім – обіцяє родючий рік.

Якщо ще лежить багато снігу – весна прийде пізно.

Якщо прилетіли ластівки – літо буде спекотним.

Роса вранці – буде тепла погода.

Народні традиції 27 березня

Молитви та обрядові звернення до Матрони. Цей день був присвячений святій Матроні Солунській, і люди молилися до неї, просячи мудрості та наставництва у важливих справах. Вважалося, що Матрона здатна допомогти в ситуаціях, де потрібна розсудливість і правильне рішення.

Прибирання в оселі. Оскільки цей день був пов'язаний із приходом весни, господині намагалися навести порядок у домі, прибирати та готувати житло до нових змін. Це було важливо, щоб символічно привітати новий сезон і забезпечити щастя та добробут у домі.

Посівні роботи. У деяких регіонах на Матрону Наставницю розпочинали підготовку до весняних польових робіт. Це був день, коли можна було почати сіяти ранні культури, якщо погода була сприятлива. Особливо важливо було сіяти або саджати те, що потребує довгого часу для розвитку, наприклад, картоплю.

День допомоги ближньому. У деяких селах люди допомагали один одному в цей день, проводячи разом час, допомагаючи в господарських справах або виконуючи посівні роботи разом. Це підкреслювало важливість спільної роботи та підтримки ближнього.

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