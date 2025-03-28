Народні прикмети сьогодні, 28 березня: що заборонено і дозволено робити / © Фото з відкритих джерел

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Останню назву день отримав на честь святого Іларіона, який був відомим чернецем і проповідником візантійського періоду. Іларіон жив у IV столітті і є одним із святих, які прославилися своєю відданістю християнським ідеалам, боротьбою з язичницькими віруваннями і активною місіонерською діяльністю.

Що не можна робити 28 березня

Не можна працювати в полі або саду. Хоча це час, коли люди готуються до весняних польових робіт, цей день вважався не підходящим для важких сільськогосподарських робіт. Народні уявлення забороняли працювати на землі, бо вважалося, що це може призвести до поганого врожаю.

Не можна починати нові справи. Іларіонів день вважався днем для молитви і духовних справ, а не для початку важливих проектів чи нових справ.

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Не можна сваритися і гніватися. Народ вірив, що сварки і негативні емоції цього дня можуть притягнути нещастя або невдачі. Варто було зберігати спокій та мир у родині та серед сусідів.

Не можна купати дітей. Деякі традиції забороняли купати дітей у цей день, оскільки вважалося, що це може принести хвороби.

Прикмети погоди на 28 березня

Вітер на Іларіона з півдня — літо буде спекотним, з півночі — холодним.

Якщо на Іларіона мороз — весна пізно прийде.

Яка погода на Іларіона, така буде і на Великдень.

Туман або хмари на небі — до холодної весни.

Якщо на Іларіона йде дощ, буде хороший урожай.

Народні традиції 28 березня

Молитви святому Іларіону. Цього дня люди молилися святому Іларіону, просячи його допомоги для здоров’я, благополуччя та гарного врожаю. Вважалося, що молитви до святого сприяють захисту дому та родини.

Весняні обряди. Це час, коли люди готувалися до початку весняних робіт на землі, тож у селах часто проводили обряди, пов’язані з благословенням майбутнього врожаю. Люди молилися за родючість землі і за хороший урожай.

Обряди на здоров’я. Цей день також вважався сприятливим для обрядів на здоров’я, особливо для дітей і людей, які мали проблеми зі здоров’ям. Вважалося, що в цей день можна попросити святого Іларіона про зцілення.