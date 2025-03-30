Народні прикмети сьогодні, 30 березня: що заборонено і дозволено робити / © Unsplash

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Таку назву день отримав тому, що церква вшановує святого Івана Ліствічніка. Він написав твір під назвою «Ліствічник», де описав кожну «ступінь» як символ певного етапу в духовному житті, від боротьби з гріхами до досягнення святості.

Що не можна робити 30 березня

Не можна працювати на землі. Ввважалося, що на цей день краще не працювати в полі або саду, оскільки це може призвести до неврожаю або поганих урожаїв.

Не можна шити, прясти або ткати. Цей день також вважався неприязним для таких робіт, оскільки вони могли не принести бажаного результату, або роботи могли бути неякісними.

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Не можна сваритися і конфліктувати. За народними уявленнями, сварки та конфлікти 30 березня могли привести до нещасть або поганого настрою на довгий час.

Не можна позичати або давати в борг. Вважалося, що позики, укладені цього дня, можуть бути невдячними і не приносять удачі.

Прикмети погоди на 30 березня

Якщо вранці на небі туман, то рік буде дощовим і вологим.

Ясна і безхмарна погода на 30 березня обіцяла тепле літо.

Сильний вітер або буря — до затяжних дощів навесні.

Гроза в цей день — на дощове літо.

Якщо цього дня йде дощ, то літо буде прохолодним і не дуже спекотним.

Якщо на 30 березня сніг тане швидко, то літо буде дощовим і холодним.

Народні традиції 30 березня

Вшанування святих. Цього дня вшановували святого Івана Ліствічника, прославленого своєю духовною наукою та боротьбою зі злом. У деяких регіонах проводили молебні, ставлячи свічки перед іконою святого.

«Іван Ліствічник» як день духовного очищення. Люди цього дня намагалися зберігати спокій, уникати конфліктів і негативних емоцій. Вважалося, що це сприяє очищенню душі і тіла, а також допомагає в духовному розвитку.

Початок весняних робіт. Хоча в народних традиціях на цей день не було значних обрядів, він все ж відзначався як один із етапів переходу до активної весняної праці. До початку квітня вже могли починатися перші весняні роботи на землі, і в цей день господарі готували інструменти для польових робіт.

Традиція пісень і хороводів. У деяких регіонах, як і на інші свята, люди збиралися разом, співали веснянки і водили хороводи. Це вважалося символом приходу весни і настання часу для нового життя.

Чистота дому. Ще одна традиція була пов’язана з прибиранням у домі та на подвір’ї. Вважалося, що цей день — хороша нагода навести лад і позбутися всього непотрібного, тим самим очищаючи не тільки оселю, а й душу.