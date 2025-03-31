Народні прикмети сьогодні, 31 березня: що заборонено і дозволено робити / © pixabay.com

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31 березня в народі має назву Вогнище, оскільки цей день пов’язаний із давніми традиціями спалювання старого для очищення та оновлення перед весною. У багатьох культурах існував звичай розпалювати великі багаття, щоб відігнати зиму, очистити землю від нечистої сили й залучити родючість.

Що не можна робити 31 березня

Не можна лаятися та сваритися. Вважалося, що негативні емоції в цей день можуть накликати сварки на весь рік.

Не слід розпалювати вогонь у хаті без потреби. Хоча день має назву Вогнище, зайве використання вогню могло призвести до неприємностей або навіть пожежі.

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Не рекомендується позичати гроші чи речі. Щоб не віддати разом із ними свою удачу та добробут.

Не можна залишати дім без захисту. У деяких регіонах вірили, що цього дня активізується нечиста сила, яка може завдати шкоди.

Не варто байдикувати. Цей день потрібно провести з користю, аби залучити достаток та гармонію в дім.

Не бажано стригти волосся чи нігті. Бо це могло символічно "відрізати" удачу.

Прикмети погоди на 31 березня

Ясне небо та сонячна погода – до теплого та врожайного літа.

Якщо прилетіли жайворонки або ластівки – тепло вже близько, весна остаточно вступає в свої права.

Дощ або мокрий сніг – весна буде затяжною та прохолодною.

Якщо нічне небо зоряне – очікується суха й тепла погода найближчими днями.

Сильний вітер – літо буде з грозами та бурями.

Якщо в цей день ще лежить сніг – весна буде пізньою й холодною.

Якщо 31 березня дощ – буде гарний врожай грибів.

Народні традиції 31 березня

Очищення дому. Було прийнято прибирати оселю, вимітати старе сміття, щоб позбутися застійної енергії та підготувати дім до весняного оновлення.

Перевірка врожаю. Селяни переглядали запаси зерна та насіння, щоб визначити, чи вистачить до нового врожаю. Вважалося, що цього дня потрібно з’їсти страви із запасів, щоб привернути багатий урожай.

Спостереження за птахами. Якщо помічали, що повернулися ластівки чи жайворонки, це було добрим знаком, що весна буде теплою.

Ритуали на родючість. Господарі могли виходити в поле чи сад і промовляти добрі слова на майбутній урожай.

Молитви за добрий рік. Люди просили у вищих сил захисту, здоров’я та достатку для родини.