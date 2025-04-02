Народні прикмети сьогодні, 2 квітня: що заборонено і дозволено робити / © unsplash.com

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Остання назва пов’язана з тим, що цього дня вшановують святого Тита Чудотворця, а також тому, що саме на початку квітня зазвичай починається активне танення льоду на річках і озерах.

Що не можна робити 3 квітня

Ходити по льоду. Вважалося, що лід стає крихким і небезпечним, тому можна провалитися.

Займатися важкою фізичною працею. Особливо на землі, бо вона ще не «прокинулася» і робота буде марною.

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Лаятися та сваритися. Вважалося, що будь-яка сварка цього дня може затягнутися надовго.

Давати або позичати гроші. Це могло призвести до фінансових труднощів.

Дивитися в розколини на кризі. Існувало повір’я, що це може «відкрити шлях» до неприємностей та невдач.

Прикмети погоди на 3 квітня

Сніг тане швидко – літо буде дощовим і прохолодним.

Якщо день теплий – літо буде спекотним.

Якщо ніч морозно-холодна – весна затримається, а можливі й приморозки у травні.

Дощ цього дня – до гарного врожаю і теплої весни.

Грім 2 квітня – до теплої весни і спекотного літа.

Якщо вітер дме з півночі – холоди ще повернуться.

Якщо багато проталин – весна буде швидкою, а врожай рясним.

Якщо в цей день ще лежить багато снігу – весна буде пізньою.

Народні традиції 3 квітня

Спостереження за льодом. Головна традиція цього дня – перевіряти стан річок та озер. Вважалося, що якщо лід уже тріскається і ламається, значить, весна буде теплою та швидкою. Якщо ж водойми ще вкриті кригою, холоди можуть затриматися.

Зустріч весняної води. Селяни вірили, що талі води несуть оновлення та енергію весни. Діти й молодь гралися біля струмків, а господарі намагалися пустити талу воду на поля, щоб земля швидше прокинулася.

Очищення оселі та двору. Люди прибирали біля дому, вимітали залишки зимового бруду, спалювали старе сміття – це символізувало очищення від усього зайвого та підготовку до нового періоду в житті.

Захист від нечистої сили. У деяких регіонах вважалося, що під час танення льоду активізуються духи води та лісу. Щоб уберегтися, господині кропили поріг дому святою водою, а чоловіки обходили двір із вогнем або палаючою лучиною.